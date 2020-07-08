F5 Networks выпускает новое решение для защиты от мошеннического трафика

8 июля 2020 г., 16:14

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Компания F5 Networks, предоставляющая корпоративным клиентам услуги по управлению сетевым трафиком, анонсировала новый сервис безопасности, защищающий веб-сайты от вредоносных ботов и других типов автоматизированных атак.

Полностью управляемая служба под названием Silverline Shape Defense, построена на базе технологии, которую F5 получила в декабре прошлого года, когда она купила компанию Shape Security, заплатив за последнюю около миллиарда долларов. Интеллектуальная платформа Shape Security широко использовалась авиакомпаниями, банками, правительственными агентствами и другими организациями для выявления мошенничеств. На момент приобретения с её помощью ежедневно регистрировалось более миллиарда поддельных транзакций.

По информации F5, Silverline Shape Defense использует алгоритмы искусственного интеллекта для выявления запросов, например, на авторизацию в приложениях и веб-сайтах, сделанных вредоносным ботом. Сервис призван блокировать мошеннический трафик, но при этом не создавать никаких неудобств для законных пользователей. Полная прозрачность действий Silverline Shape Defense с веб-трафиком позволяет клиентам контролировать, как осуществляется защита веб-сайтов от злоумышленников.

Этот инструмент защищает бизнес и от других угроз, в том числе от подстановки логинов/паролей, украденных на других ресурсах (credential stuffing), уменьшая риски ущерба для доходов и репутации бренда. Кроме того, он избавляет компании от необходимости тратить средства на содержание больших команд специалистов по информационной безопасности.

«Управляемые службы Silverline от F5 улучшают не только безопасность и производительность приложений, но и компенсируют нехватку квалифицированных специалистов по кибербезопасности, которые необходимы для противодействия новейшим киберугрозам в режиме реального времени», — сказала Гейл Коури (Gail Coury), вице-президент и генеральный менеджер F5 Silverline.

В пакет продуктов Silverline также входят межсетевой экран для веб-приложений, платформа аналитики угроз и средство защиты от распределённых атак методом отказа в обслуживании (DDoS).

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