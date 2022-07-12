Де водяться єдинороги?

12 июля 2022 г., 16:35

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Якщо оцінка ринкової вартості компанії-стартапу перевищила 1 млрд дол., у сфері венчурного інвестування її називають єдинорогом (unicorn). Щоб зрозуміти, у що нині вкладається великий венчурний капітал, аналітики вивчили актуальну інформацію про найперспективніші стартапи.

На основі даних CB Insights за червень, дослідники BestBrokers виділили 10 найбільших фондів, що володіють частками у найбільшій кількості єдинорогів. Сьогодні на їхню частку припадає 38% з усіх 1143 перспективних новачків. Як бачимо, сім із цих десяти венчурних фондів походять з США, два – з Китаю та один – з Японії. Причому перша трійка – Accel, Tiger Global Management та Insight Partners – володіють частками більш ніж у 60 єдинорогах кожна.

З точки зору галузевої приналежності єдинорогів, в які інвестують найбільші фонди, більша частина з них (53%) працюють в одній із трьох сфер діяльності – інтернет ПЗ та сервіси (22,8%), фінтех (18,8%), а також електронна комерція та прямі продажі (11,7%). Ще приблизно чверть єдинорогів зайняті розробками в галузі штучного інтелекту (7,5%), кібербезпеки (7,1%), охорони здоров'я (6,1%), а також управління даними та аналітики (5,3%).

На думку фахівців, на поточний стан справ суттєво вплинули політичні, економічні та соціальні зміни останніх років, пов'язані, зокрема, з пандемією. Так, з початку 2021 року фінтех-єдинороги виросли на приголомшливі 330%, на другому місці за динамікою зростання інтернет ПЗ та послуги з 274%, на третьому – кібербезпека з 267%.

Загалом з точки зору найбільш перспективних напрямків лідирують програмне забезпечення і фінтех – на ці дві галузі припадає понад 50% єдинорогів, у яких інвестували три провідні американські фонди (Accel, Tiger Global Management та Insight Partners).

На третьому місці у глобальному рейтингу знаходиться електронна комерція. Однак у портфелі трьох найбільших азійських фондів – Sequoia Capital China, SoftBank Group і Tencent Holdings – вона впевнено займає позицію лідера. Варто додати, що за прогнозами Statista, до 2024 року доходи від електронної комерції в Азії можуть досягти позначки 2 трлн дол.

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