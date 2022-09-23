«Датагруп» та Volia – разом сила

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В червні 2021 року телеком-оператор «Датагруп», що переважно спеціалізувався на розбудові власної національної мережі високошвидкісної передачі даних та роботі с гуртовими й корпоративними клієнтами, оголосив про придбання провайдера Volia, помітного гравця в роздрібному сегменті, як було заявлено, з метою створення нового лідера на українському ринку фіксованого зв'язку. Трохи більше як рік потому керівники об’єднаної компанії розповіли чого вдалося досягти за цей час та в умовах війни з росією.

Михайло Шелемба: «З початком повномасштабного російського вторгнення українські телекомоператори забули про конкуренцію і почали допомагати один одному відновлювати надання послуг»

В умовах повномасштабного військового вторгнення рф будь-який звіт як правило починається зі згадки власного вкладу в перемогу. Як повідомив Михайло Шелемба, СЕО «Датагруп-Volia» об’єднана компанія за сім місяців війни власним коштом забезпечила доступом в інтернет понад 440 цивільних прихистків та бомбосховищ у 18 областях, а також 60 шкіл та гуманітарних центрів.

Незважаючи на тимчасово окуповані території, вдалося зберегти 96% з понад 3000 кадрового складу. Переважно звільнилися ті, хто не міг продовжити роботу через виїзд за кордон. Зарплата нараховується навіть тим 64 колегам, які наразі перебувають на непідконтрольних Україні територіях. Понад 100 співробітників «Датагруп-Volia» зараз служать у ЗСУ. Їх компанія забезпечує необхідною амуніцією.

Крім того, 8 млн дол. було спрямовано на закупку понад 4000 рацій та іншого спеціального обладнання для потреб ЗСУ. Ще навесні «Датагруп-Volia» зробила 53 млн грн авансових платежів податків до бюджету та перерахувала 10 млн грн до фандрейзингової платформи United24. Також у рамках благодійного проєкту «Наші діти» компанія взялася до повноліття опікуватись долею 50 сиріт. За перші два місяці на це було спрямовано 1 млн грн.

Для бізнесу війна – це не тільки втрачені клієнти й боротьба за виживання. З початку повномасштабного вторгнення спеціалісти «Датагруп-Volia» відпрацювали 40 тисяч запитів щодо аварій та пошкоджень мережі. Було відновлено понад 100 км волоконно-оптичних ліній. Наразі на боротьбу з наслідками бойових дій вже витрачено близько 50 млн грн.

Від початку війни безперервно працював контакт-центр, здійснюючи цілодобову підтримку клієнтів критичної інфраструктури. Таким чином було відпрацьовано 786 тисяч дзвінків. Наразі діють 38 центрів продажів та обслуговування «Датагруп-Volia» у 23 містах України, в планах відкрити ще більше.

Втім боротьба триває на всіх фронтах. За пів року війни компанія відбила 1529 DDoS-атак на телекомунікаційну мережу країни. Найоб’ємніша становила 103,6 Гбіт/с, найпотужніша мала 43 Мбіт/с, найдовша тривала майже 33 дні. На час воєнного стану організовано безплатне надання захисту для державних установ на сайти та додатки.

Попри війну оператор продовжує реалізацію амбітного проєкту модернізації опорної мережі та переключення клієнтів Volia на більш сучасне та потужне обладнання. На щастя, замовити його встигли ще до загострення кризи на ринку напівпровідників, та отримали більшу частину до кінця минулого року. Але встановлення, налаштування та перехід прийшлися вже на час війни. За словами Михайла Шелемби, головною метою є покращення якості зв’язку та підвищення надійності. Наразі в це вже було інвестовано близько 500 млн грн.

В межах першого етапу модернізації, побудовано 11 додаткових резервних лінків загальною ємністю понад 900 ГБіт/с та встановлено близько 200 одиниць сучасного обладнання Cisco, що дозволило підвищити відмовостійкість опорної мережі більш ніж удвічі. Також, завдяки модернізації на ключових ділянках пропускна здатність збільшилась на порядок.

Об’єднана мережа «Датагруп-Volia» є однією з найбільших в країні, охоплює населені пункти у 22 областях України та має близько 34 тис. км власних волоконно-оптичних ліній. Наразі пропускна спроможність магістральної мережі становить 4 ТБіт/с. Компанія використовує власні міжнародні переходи на Польщу, Словаччину та Угорщину. В процесі роботи ще декілька переходів на Європу.

Стабільність та швидкість доступу до послуг забезпечується високою оптоволоконною проникністю у всіх містах присутності. Завдяки сучасному мережевому обладнанню компанія має змогу проводити цілодобовий моніторинг параметрів мережі для виявлення пошкоджень і аварій та оперативного їх усунення. З урахуванням воєнних дій, найбільші міста України зарезервовано як мінімум двома шляхами, а в деяких випадках і чотирма-п’ятьма.

В тому числі для розташування нового обладнання було збудовано новий ЦОД площею 300 кв.м, який створювався згідно з критеріями TIER III. Повна його місткість наразі складає 103 телекомунікаційні шафи на 4326 ресурс-юнітів. Для електроживлення ЦОДу використовуються два незалежні вводи по 1 МВт. Резервне живлення забезпечують три дизель-генератори потужністю по 800 кВт, а також система модульних джерел безперебійного живлення на 600 кВт.

Ведеться кропітка робота з покращення якості обслуговування клієнтів триває цифровізація процесу підключення. В компанії принципово відмовились від послуг зовнішніх колекторів та підрядників з технічної підтримки. Завдяки ряду організаційних заходів доля підключень день у день зросла з 4 до 45% (порівняно з травнем 2021 року), мета – 60%. Швидкість реакції на звернення абонентів підвищилась на 75%. Так, якщо рік тому 44% проблем вирішували протягом доби, зараз 77%, мета – 90%. Кількість збоїв, коли клієнти відчувають погіршення якості зв’язку або бачать його відсутність, зменшилась вдвічі.

Як зауважив Святослав Горбань, комерційний директор «Датагруп-Volia», була спрощена структура тарифних планів. Тепер абонентам доступні більш прозорі тарифи зі зручною формою оплати. Крім того, нещодавно оператор запустив нову маркетингову програму «Сила волі». В її рамках нові клієнти компанії можуть обрати на свій розсуд та безплатно отримати на певний час одну з п’яти «сил» – швидкості (дозволяє розігнати інтернет до 1 Гбіт/с), часу (подвоєння промо-періоду з трьох до шести місяців), вражень (одна з тематичних добірок популярних телеканалів), можливостей (знижка 20% на абонентське обладнання – роутер, телеприставка тощо) та мужності (передача бонусів ЗСУ). Таким чином, з моменту об’єднання «Датагруп» і Volia пройшло не так багато часу, але, за словами представників компанії, вже зараз очевидно, що це зробило сильніше обидві.

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