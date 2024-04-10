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«Дарниця» першою з українських фармкомпаній впровадила нову SAP S/4HANA

10 апреля 2024 г., 12:35
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«Дарниця» першою з українських фармкомпаній впровадила нову SAP S/4HANA

«Дарниця» стала першою українською компанією на фармацевтичному ринку, яка впровадила найновішу версію ERP-системи SAP S/4HANA. Під час впровадження системи «Дарниця» приділила увагу трансформації бізнес-процесів, орієнтуючись на кращі практики лідерів фармацевтичної галузі, рекомендовані SAP.

SAP S/4HANA у «Дарниці» автоматизує головні виробничі процеси компанії – аналіз потреб, закупівлі, доставку, планування виробництва, саме виробництво, контроль якості, складування та логістику. Ще більша інтеграція з SAP розблокувала можливості автоматизації технічного обслуговування виробництва.

Завдяки SAP S/4HANA, усі процеси не просто автоматизовані, а повністю відповідають вимогам світових стандартів. Тож «Дарниця» працює в одній площині зі світовими фармацевтичними гігантами.

Проєкт здійснено у співпраці з сертифікованим партнером SAP – De7 Partner, незалежною українською консалтинговою компанією, що спеціалізується на впровадженні та підтримці рішень SAP як в Україні, так і поза її межами.

«Активна фаза переходу на SAP S/4HANA тривала всього 8 місяців, а це навіть у мирний час – рекордний термін для впровадження ERP-системи», – зазначив Михайло Куценко, директор компанії De7 Partnter.

«Ми першими серед українських фармацевтичних компаній повністю перейшли на SAP S/4HANA. Це допоможе нам отримати зовсім інший вимір управління фінансами, підвищити прозорість та контроль над процесами, а також поліпшити ефективність управління бізнесом – від планування потреб до виробництва продукції та відвантаження її клієнтам», – коментує Володимир Красотін, директор з цифрової трансформації фармацевтичної компанії «Дарниця».

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