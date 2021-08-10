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Dark Web Scanner – бесплатный сервис проверки защищенности учетных данных

10 августа 2021 г., 11:05
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Panda Security, при поддержке родительской компании WatchGuard, разработала и предлагает простое и бесплатное решение – сервис Dark Web Scanner, который сканирует «теневой» Интернет и проверяет, не была ли взломана или украдена информация, связанная с вашими аккаунтами. Доступ к этому сервису можно получить через аккаунт My Panda. Для его использования не обязательно быть клиентом Panda Security.

Реальные кибер-атаки не похожи на кино, потому что обычно проводятся скрытно и остаются незаметными для жертвы. Во многом благодаря этому взломы остаются успешными. В ходе атаки на какой-нибудь онлайн-сервис хакеры могут похитить данные сотен тысяч пользователей. Причем большинство из них даже не заподозрят, что их цифровая личность уже продается в даркнете.

А ведь если преступники завладеют данными чьего-то аккаунта, то они смогут выдавать себя за этого человека, чтобы получить доступ к другим его персональным и конфиденциальным данным, аккаунтам на других веб-сервисах или попытаться украсть деньги с банковских счетов.

Dark Web Scanner – бесплатный сервис проверки защищенности учетных данных

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