Данія розширить допомогу українській енергетиці

14 октября 2024 г., 12:25

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Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з делегацією Данії у рамках Українсько-данського енергетичного партнерства (UDEPP).

Сторони обговорили поточний стан української енергосистеми після масованих російських атак, потреби енергосектору та механізми залучення інвестицій для його відновлення.

Роман Андарак подякував данській стороні за співпрацю та наголосив, що підтримка міжнародних партнерів допомагає Україні здійснювати ремонти на пошкоджених об’єктах, а також розбудовувати розподілену генерацію та встановлювати засоби резервного живлення для об’єктів критичної інфраструктури.

Представники данської сторони ознайомили керівництво Міненерго з намірами продовжувати підтримку відновлення України, що закріплено у межах нової стратегічної програми цивільної підтримки України на 2025-2028 роки. Одним із ключових напрямків співпраці визначено реконструкцію та відновлення енергетичного сектору, зокрема у середньо- та довгострокових проєктах.

Сторони приділили увагу перспективам поглиблення співпраці у сфері ВДЕ, зокрема вітровій генерації, значний досвід з розвитку якої має Данія.

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