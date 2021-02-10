Дамоклов меч онлайн-платформ

10 февраля 2021 г., 17:05

+11

голос Tweet

Европейские законодатели планируют рассмотреть изменения в готовящихся к принятию законах о цифровых сервисах и цифровых рынках (Digital Services Act и Digital Markets Act), чтобы последовать примеру австралийских властей в части регулирования взаимоотношений между Google, Facebook и новостными СМИ.

Такие изменения могут быть приняты в виде поправок к этим законам, когда те вступят в силу и включать в себя право для регуляторов обязательного арбитража сделок с правообладателями, а также требование к технологическим компаниям информировать издателей об изменениях в алгоритмах ранжирования.

Правда, в отличие от австралийских мер, европейские инициативы – это игра очень в долгую. Законы, принимаемые Европарламентом, вступают в силу только после их имплементации на национальном уровне – а, например, закон о копирайте на цифровом рынке, принятый в июне 2019 г., до сих пор полностью не имплементирован ни в одной стране ЕС, и только две (Франция и Венгрия) имплементировали статьи закона частично. Это при том, что срок, отведенный на такую имплементацию, истекает 7 июня этого года – но Польша еще два года назад оспорила часть статей и решение по этому вопросу должен вынести суд в конце апреля. Учитывая, что в данном случае и Google, и Facebook достаточно активно общаются с издателями на европейском рынке, можно ожидать, что до практического применения каких-либо регулирующих норм в основных странах может дело и не дойти. По крайней мере, в обозримом будущем.

А вот что более серьезно для онлайн-платформ, чем попытки порегулировать отношения с новостными изданиями, так это законопроект, внесенный сенаторами-демократами и направленный на пересмотр содержания раздела 230 закона о телекоммуникациях США.

Напомню, для начала, что после довыборов в сенат большинство в нём (50 сенаторов плюс голос вице-президента, имеющей право голосовать в ситуации 50/50 и уже пользовавшейся этим правом) принадлежит как раз демократам, которые еще до президентских выборов высказывали мнение о необходимости большего регулирования технологических компаний.

Согласно законопроекту, онлайновые платформы не смогут претендовать на иммунитет по статье 230 за предполагаемые нарушения федеральных законов или законов штатов о гражданских правах, антимонопольных законов, законов о кибернетической атаке, законов о правах человека или гражданских исков в связи со смертью в результате противоправных действий. Платформы также не будут иметь права на иммунитет относительно контента, который распространяется на платной основе.

Кроме того, закон, который уже окрестили как Safe Tech Act, собирается изменить текст раздела 230, утверждающий, что «Ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не должен считать издателем или автором любой информации, предоставленной другим провайдером контента», заменив в нем слово «информация» на слово «речь» (speech), ограничивая тем самым действие закона собственно речью (или текстом) и не позволяя применять его в отношении действий. Авторы закона мотивируют это тем, что на данный момент под действие раздела может подпадать даже распространение информации о нелегальной продаже оружия.

Это довольно смелое регулирование, которое потенциально может сильно изменить интернет. С одной стороны, количество контента, совершенно явно подпадающего под определение «нарушения закона», достаточно велико и хорошо бы его уменьшить. С другой, уж поверьте многолетнему опыту автора, на каждое реальное нарушение, с которым ясно, что делать, приходится как минимум один кляузный пользователь, который уверен, что какой-то контент нарушает закон или его права или права марсиан на Луне. И если сейчас вред от него выражается только в нагрузке на службу поддержки или модерации. То по этому закону у него будет приятная перспектива хоть кого-то да засудить. Учитывая целую индустрию юридического троллинга во всём мире и в США, радости в этом мало.

Самое вероятное последствие – сильное ужесточение модерации, когда любой сомнительный контент будет баниться без возможности апелляции обычным путем. Видимо, единственным действенным способом оспорить действия модератора будет угроза встречным иском – вот веселуха-то начнется!

Дамоклов меч онлайн-платформ

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак