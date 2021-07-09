D-Link выпустила гигабитный коммутатор индустриального применения

9 июля 2021 г., 14:35

0

Tweet

Компания D-Link представила новый промышленный восьмипортовый гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для применения в сетях с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.



Как отмечается, новинка предназначена для работы в расширенном диапазоне температур от -40°С до +75°С, поддерживает резервирование питания и полностью соответствует требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, ударам, свободному падению и внешним воздействиям на корпус со степенью защиты IP30.



Технические характеристики DIS-100G-8W: 8 портов 10/100/1000BASE-T с защитой от статического электричества до 2 кВ; резервируемое питание за счет подключения двух независимых источников постоянного тока (от 12 В до 58 В); релейный выход для аварийной сигнализации и оповещения о сбое питания (1А при 24 В DC); пассивная система охлаждения без подвижных элементов; прочный стальной корпус с креплением на DIN-рейку (крепежный набор входит в комплект поставки); компактное исполнение 118 x 97 x 39 мм с возможностью размещения в шкафах с ограниченным пространством.



Функциональные возможности DIS-100G-8W: защита от широковещательного шторма; поддержка QoS для приоритетной передачи критичного к задержкам трафика; поддержка Jumbo-фреймов размером до 9 Кбайт для ускоренной передачи «тяжелых» файлов; механизм управления потоком IEEE 802.3x для предотвращения перегрузки сетевых соединений; размер таблицы коммутации – 8К MAC-адресов; не требует настройки, прост в установке и эксплуатации.



Представленное устройство доступно для заказа по рекомендованной цене 320 долл.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!