Цукерберг представив AI-проекти для базису майбутнього метавсесвіту

25 февраля 2022 г., 16:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, власник Facebook компанія Meta працює над дослідженнями штучного інтелекту, щоб генерувати світи за допомогою мовлення, покращувати те, як люди спілкуються з допомогою голосових помічників, що перекладають мови. Про це заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг у середу, розказуючи про ключові кроки до побудови метавсесвіту.



Цукерберг робить ставку на те, що метавсесвіт, футуристична ідея віртуального середовища, де користувачі можуть працювати, спілкуватися та грати, стане наступником мобільного Інтернету.



«Ключем до розблокування багатьох із цих досягнень є штучний інтелект», - сказав Цукерберг, виступаючи на заході компанії в прямому ефірі «Inside the Lab».



Марк Цукерберг заявив, що Мета працює над новим класом моделей ШІ, які дозволять людям описувати світ і створювати його різномаїття. У попередньо записаній демонстрації голова Facebook продемонстрував концепцію штучного інтелекту під назвою Builder Bot, де він з’явився у вигляді 3D-аватара на острові та давав мовні команди, щоб створити пляж, а потім додавав хмари, дерева та навіть ковдру для пікніка.



«Якщо ми будемо розвивати цю технологію далі, ви зможете створювати різноманітні світи, щоб досліджувати й ділитися досвідом з іншими лише своїм голосом», - сказав Цукерберг. Він не встановлював терміни для цих удосконалень і не надав більше деталей про те, як працює Builder Bot.



Цукерберг повідомив, що Мета працює над технологіями штучного інтелекту, яки дозволять людям вести більш природні розмови з голосовими помічниками. Він сказав, що проєкт CAIRaoke - це «повністю наскрізна нейронна модель для створення помічників на пристрої».



В демонстрації технології Project CAIRaoke сім’я використовує її, щоб приготувати тушковане м’ясо, а голосовий помічник попереджав, що в каструлю вже додано сіль. Помічник також помітив, що в них закінчується сіль, і замовив ще.



Meta заявила, що використовує цю модель у своєму пристрої для відеодзвінків Portal і має на меті інтегрувати її в пристрої з доповненою реальністю (AR) і віртуальною реальністю (VR). В інтерв’ю Reuters віце-президент Meta з AI Жером Пезенті заявив, що він жорстко обмежує відповіді свого нового помічника на базі CAIRaoke, доки він не зможе гарантувати, що система не генерує образливу лексику. «Ці мовні моделі дуже потужні... тому ми докладаємо багато зусиль, щоб мати можливість контролювати їх», – сказав Песенті.



Цукерберг також оголосив, що Meta працює над універсальним мовним перекладачем, який має на меті забезпечити миттєвий переклад всіма мовами. Раніше компанія поставила перед собою ціль, щоб її система штучного інтелекту перекладала всі письмові мови.



Компанія, яка нещодавно втратила третину своєї ринкової вартості після звіту про прибутки, інвестувала значні кошти в нову спрямованість на створення метавсесвіту і змінила назву, щоб показати точніше цю амбіцію. Цього місяця Meta повідомила про чистий збиток у 2021 році в розмірі 10,2 мільярда доларів від своєї Reality Labs, бізнесу з доповненою та віртуальною реальністю.



Meta досліджує, як штучний інтелект можна використовувати для пом’якшення вмісту та активності в метавсесвіті, сказав Reuters Песенті.



"Ми використовуємо багато штучного інтелекту для модерації на наших основних платформах... метавсесвіт трохи інший звір, він набагато більше працює в реальному часі", - заявив Песенті.



На заході з штучного інтелекту Цукерберг сказав, що Мета готується до того, як AI міг би інтерпретувати та передбачати типи взаємодій, які відбуватимуться в метавсесвіті, працюючи над «самоконтрольованим навчанням» - де ШІ отримують необроблені дані, а не навчаються на маркованих даних.



Цукерберг сказав, що Мета також працює над егоцентричними даними, які передбачають бачення світів від першої особи. Він сказав, що компанія об’єднала в глобальний консорціум 13 університетів і лабораторій для роботи над найбільшим егоцентричним набором даних під назвою Ego4D.



З огляду на прозорість, Meta планує зробити з відкритим вихідним кодом бібліотеку рекомендацій TorchRec, яка використовується для персоналізації продуктів, як-от стрічка новин Facebook, сказав Песенті під час іншого заходу. Компанія також опублікує прототип рейтингу каналів, щоб показати, як її алгоритми визначають пріоритет того, який контент відображається користувачам в Instagram.



Деякі проєкт META оголошені в середу, такі як CAIRaoke, та зусилля з прозорості алгоритмів, схожі з аналогічними інноваціями, яки були оголошені останніми роками іншими гравцями, наприклад, Google.

Inside the Lab: Building for the metaverse with AI Through the power of artificial intelligence, we will enable a world where people can easily share, create, and connect physically and virtually, with anyone, anywhere. Опубликовано Meta AI Среда, 23 февраля 2022 г.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист