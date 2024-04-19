Cruel Crew запускає геймифіковану платформу для збору донатів на підтримку ЗСУ

19 апреля 2024 г., 10:35

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Громадська організація Cruel Crew разом із львівським волонтером Володимиром Андрєєвим й айтівцями з компанії Indeema Software створили геймифіковану платформу уВогні для збору коштів для ЗСУ.

уВогні дозволяє користувачам в режимі реального часу знищувати військові й інфраструктурні об’єкти, розміщені на карті росії, обираючи їх за реальними координатами. Кожен охочий може долучитися до збору та знищити один із військових обʼєктів на віртуальній карті. Для того, щоб задонатити потрібно обрати на карті обʼєкт, засіб для знищення, який відповідає сумі донату, спосіб оплати та натиснути «Знешкодити». Процес знищення супроводжується анімацією та звуковими ефектами.

Головна мета проєкту – зібрати 100 млн грн на закупівлю 5000 FPV-дронів для підрозділів ЗСУ. Вся команда працює на волонтерських засадах, а 100% зібраних коштів піде на закупівлю дронів.

За місяць роботи фонд Cruel Crew вже передав два універсальні радіокеровані комплекси вартістю більш ніж 500 тис. грн, і продовжує збирати кошти на дрони. Пташки будуть передаватись 8 полку ССО, 65 ОМБр, 80 ОМБр, 1 ОШБ «Вовки Да Вінчі», 79 ОМБр, 8 ОГШБ та за запитом інших військових формувань.

Основна ідея проєкту уВогні полягає в тому, щоб змотивувати українців (й не тільки) долучатись до зборів, які так необхідні нашим захисникам, а також нагадати наскільки великому ворогу протистоїть Україна. Кожна гривня – це реальна допомога нашим військовим та важливий внесок у цю боротьбу.

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