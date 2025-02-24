Counterpoint: світова частка преміальних смартфонів зрола до 25% у 2024 році

24 февраля 2025 г., 12:35

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Згідно дослідженням Counterpoint Research, частка преміум-смартфонів (з оптовою ціною вище $600) зросла до 25% на загальному світовому ринку смартфонів у минулому році з 15% у 2020 році. Зростання відбулося завдяки постійному притоку нових покупців смартфонів преміум-класу, оскільки тенденція до преміалізації залишається сильною.



Ціновий сегмент преміум-класу зріс на 8% у 2024 році, випередивши загальне зростання ринку смартфонів на 5%. Apple очолила сегмент з часткою 67% у 2024 році, порівняно з 72% роком раніше - Samsung, Huawei та Xiaomi збільшили свою частку.



У преміум-сегменті частка ультрапреміальних смартфонів (оптова ціна більше $1 000) вперше перевищила 40% - споживачі зробили вибір на користь топових варіантів.



«Преміум-сегмент продовжує зростати, оскільки споживачі віддають перевагу висококласним функціям, таким як кращі процесори, камери, дисплеї та функції GenAI, для загального покращення користувацького досвіду. Крім того, триваліша підтримка програмного забезпечення та апаратне забезпечення, готове до майбутнього, забезпечили довговічність цих смартфонів, що ще більше виправдовує їхню вищу ціну. Оскільки нинішні користувачі смартфонів преміум-класу, ймовірно, залишаться в цьому ціновому діапазоні, а нові користувачі увійдуть до нього, сегмент продовжить зростати», прокоментував зростання преміум-сегменту, старший аналітик Карн Чаухан (Karn Chauhan) Counterpoint Research.



США залишаються найбільшим ринком для преміальних смартфонів, на них припадає 25%. Однак Китай швидко скорочує розрив, досягнувши 24%, оскільки місцеві виробники завойовують позиції в преміум-сегменті. Huawei, Xiaomi, vivo та HONOR зафіксували двозначні відсотки річного зростання в цьому секторі.



З 2020 року преміум-сегмент в Індії та Латинській Америці виріс більш ніж у 5 разів і 2,5 рази відповідно завдяки зміні споживчих переваг на користь топ-брендів. Цьому також сприяло спрощення фінансування та пропозиції trade-in. Apple і Samsung стали популярними брендами і ключовими бенефіціарами тенденції до преміалізації.



Виробники обладнання зосереджуються на доходах, а не на обсягах, продовжуючи оптимізувати свої портфелі. Як наслідок, кількість моделей у преміум-сегменті зросла, досягнувши майже 300 SKU у 2024 році. Очікується, що тенденція до преміалізації збережеться, хоча й дещо повільнішими темпами, оскільки регіони, що розвиваються, продовжують просуватися вгору в цінових діапазонах. Прогнозується подальше зростання преміум-сегменту в Китаї завдяки включенню смартфонів у програму субсидування.

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