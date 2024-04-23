Counterpoint: ринок ПК повернувся до розростання у першому кварталі

23 апреля 2024 г., 11:25

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Згідно з останніми даними Counterpoint Research, світові поставки ПК зросли приблизно на 3% у І кв. 2024 року після восьми кварталів поспіль зниження через уповільнення попиту та корекцію запасів.



Зростання відвантажень у першому кварталі 2024 року відбулося на відносно низькій базі І кв. минулого року. У наступних кварталах цього року спостерігатиметься послідовне зростання поставок, що призведе до зростання на 3% у річному обчисленні за весь рік. Це буде значною мірою зумовлено імпульсом на ринку ПК зі штучним інтелектом, відновленням поставок у різних секторах та новим циклом заміни.



У першому кварталі 2024 року поставки ПК Lenovo зросли на 8% порівняно з минулим роком. Бренду вдалося збільшити свою частку до 24% з 23% роком раніше. HP і Dell, з частками ринку 21% і 16% відповідно, залишилися на тому ж рівні, очікуючи, що Північна Америка буде стимулювати зростання поставок у найближчі квартали. Показники відвантажень Apple також були стійкими, причому зростання на 2% в основному було підтримано базовими моделями на M3.



Counterpoint Research розглядає 2024 рік як першу главу комп'ютерів зі штучним інтелектом (включаючи настільні системи та ноутбуки), оскільки 45% нових ноутбуків, відвантажених протягом року, будуть з підтримкою АІ. Коментуючи ситуацію старший аналітик Вільям Лі (William Li) зазначив: "Ми вважаємо, що поставки та розгортання ноутбуків зі штучним інтелектом прискоряться у 2025-2026 роках разом з появою нових функцій і варіантів використання штучного інтелекту, підтримуваних новими процесорними платформами постачальників чипів".



Аналітики вважають, що на тлі нормалізації рівня запасів і завершення циклу заміни після стрімкого зростання попиту як в корпоративному, так і в споживчому сегментах на тлі пандемії COVID-19, ноутбуки зі штучним інтелектом можуть стати каталізатором загального відновлення поставок ПК у 2024 році. Очікується, що виробники почнуть просувати комп'ютери з АІ як свої основні продукти в другій половині 2024 року, оскільки процесорні компанії готуються до запуску SoC з вищими показниками TOPS.

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