Counterpoint: продажі смартфонів у Китаї зросли на 2,5%, Huawei зміцнює лідерство

25 апреля 2025 г., 11:45

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За даними Counterpoint, у першому кварталі 2025 року продажі смартфонів у Китаї зросли на 2,5% у річному вимірі. Зростання ринку було зумовлене державною програмою субсидій на смартфони, яка стартувала у січні та охоплює моделі вартістю до 6000 юанів (приблизно $820). Багато виробників запустили акційні пропозиції, зокрема знижки на преміальні моделі, аби потрапити під дію програми.

Однак попит помітно знизився в другій половині кварталу, через що загальний результат виявився нижчим за очікування. Додатковий тиск створили загострені торговельні відносини між США та Китаєм.

Лідером ринку залишилася Huawei, яка вже другий квартал поспіль утримує перше місце. Продажі компанії зросли на 28,5% у річному вимірі, а ринкова частка сягнула 19,4% — найвищого рівня з 2021 року. Популярність серій Nova 13 і флагманських Pura 70, а також сильна позиція в ціновому сегменті $600–799 доларів сприяли цьому зростанню.

На другому місці опинилася vivo, яка збільшила частку ринку до 17% (порівняно з 16,3% у четвертому кварталі 2024 року). Найбільше продажів забезпечила бюджетна лінійка Y, але компанія також посилила свої позиції у преміальному сегменті завдяки серії X200, яку споживачі оцінили за високоякісну фотозйомку та співпрацю з брендом Zeiss.

Xiaomi стала другим найшвидше зростаючим брендом кварталу з ринковою часткою 16,6%. Вона активно виграє від дії субсидій, що охоплюють більшість її моделей. Додатковим імпульсом стало розширення офлайн-продажів і запуск електромобілів, що створив "ефект ореолу" навколо бренду. У першому кварталі компанія представила модель Xiaomi 15 Ultra, а також спеціальний набір до неї, що імітує можливості традиційної фотокамери.

OPPO і Apple посіли четверте та п’яте місця відповідно. Перша зміцнила позиції завдяки успішному продажу серій A та Reno 13, а також фокусу на впровадженні AI-функцій у свої моделі. Продажі компанії з Купертіно, навпаки, знизились — більшість її пристроїв не підпадають під субсидію, зокрема найпопулярніші моделі лінійки Pro.

Китайські бренди активізують гонку штучного інтелекту. Близько 40% смартфонів, проданих у Піднебесній протягом кварталу, мали функціонал генеративного AI, за даними Counterpoint. Виробники швидко інтегрують моделі від DeepSeek, що стало новим драйвером поліпшення роботи AI на пристроях.

Гнучкі смартфони — новий тренд. OPPO представила Find N5, який позиціонується як найтонший складаний смартфон. Huawei, у свою чергу, випустила Pura X — “клапанну” модель з дисплеєм формату 16:10 і діагоналлю 6,3 дюйма, яка очолює цей сегмент.

HONOR анонсувала лінійку HONOR Power з акумулятором на 8000 мАг, щоб задовольнити попит на довговічність батареї — ще одну ключову відмінність нових моделей у 2025 році.

Попри позитивні результати, аналітики Counterpoint очікують помірніше зростання ринку протягом 2025 року. Субсидії та акції переважно стимулюють попит у короткостроковій перспективі, а не формують новий. Другий квартал може принести нові стимули завдяки запуску нових моделей і літньому розпродажу, але торгівельні напруження між США і Китаєм залишаються фактором ризику для ринку загалом.

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