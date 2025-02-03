Counterpoint: глобально найбільш ходовим смартфоном у 2024 році був iPhone 15

3 февраля 2025 г., 18:16

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Apple iPhone 15 став найбільш продаваним смартфоном у світі у 2024 році, згідно з даними дослідження Counterpoint Research Global Handset Model Sales Tracker.

Apple і Samsung продовжують домінувати в топ-10 найбільш продаваних смартфонів, причому жоден інший бренд не потрапляє до списку третій рік поспіль. Однак у минулому році Samsung продемонструвала хороші результати, забезпечивши собі чотири місця в списку, порівняно з трьома у 2023 році.

«Базова модель iPhone 15 очолила список найбільш продаваних смартфонів у 2024 році, причому на США та Китай припадає майже половина його світових продажів. iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro посіли друге та третє місця в списку найбільш продаваних смартфонів відповідно. Споживча перевага до Pro-версій значно зросла, причому вперше на Pro-моделі припадає більше половини всіх продажів iPhone за рік. Привабливі фінансові плани та пропозиції trade-in на iPhone сприяли тенденції преміалізації та зробили iPhone доступнішим для ширшої аудиторії, особливо на ринках, що розвиваються. Ця тенденція призвела до того, що все більше споживачів обирають найновіші iPhone, завдяки чому Apple вперше в історії увійшла до п'ятірки найбільших брендів смартфонів в Індії за підсумками 4 кварталу 2024 року», прокоментував дослідження старший аналітик Counterpoint Карн Чаухан (Karn Chauhan).

Коментуючи позицію у рейтингу, аналітик Counterpoint Харшит Растогі зазначив: «Samsung Galaxy S24 Ultra - це перший смартфон серії Galaxy S з 2018 року, який потрапив до щорічного списку 10 найкращих. Зростання можна пояснити тим, що це перший смартфон з можливостями GenAI, який викликав значний інтерес у споживачів. Акцент Samsung на цих інноваційних функціях призвів до високих показників на ринку та переваги першопрохідця. Такі помітні функції, як чат/допомога з нотатками, пошук по колу та переклад у реальному часі, набули популярності та отримали позитивні відгуки».

Торік більше половини продажів серії Galaxy S24 припало на США та Західну Європу, що на 60% більше, ніж у 2023 році, коли частка продажів серії Galaxy S23 становила 60%. Також спостерігається значне зростання на ринках, що розвиваються, таких як Близький Схід та Африка, що відображає успішну стратегію розширення Samsung.

У 2024 році серія Galaxy A15 перевершила свого попередника, Galaxy A14, і піднялася вище в рейтингах порівняно з A14 у попередньому році. Продажі A15 продемонстрували високі показники на різних ринках, причому в Північній Америці спостерігався найвищий річний приріст. Кожен п'ятий телефон серії Galaxy A15 був проданий у цьому регіоні завдяки активним рекламним акціям і позитивним відгукам споживачів. Репутація A15 як багатофункціонального, але бюджетного смартфона ще більше зміцнила позиції Samsung.

Прогнозується, що використання смартфонів з можливостями GenAI зростатиме, оскільки виробники виділяють саме ці можливості як ключову диференціацію у своїх пропозиціях високого рівня. У 2024 році п'ять з 10 найкращих смартфонів матимуть функції GenAI. Counterpoint очікує збільшення кількості смартфонів з підтримкою GenAI у цьому році.

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