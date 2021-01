Commvault расширяет возможности облачного сервиса резервного копирования Metallic

27 января 2021 г., 11:35

Компания Commvault объявила об очередном расширении портфеля BaaS-решений Metallic, куда добавлены новые решения для защиты данных, поддержка рабочих нагрузок корпоративного класса, в том числе: улучшена защита приложений SaaS за счет реализации резервного копирования данных Salesforce и усовершенствования восстановления данных Microsoft Teams; реализовано резервное копирование баз данных Oracle и Active Directory с помощью Metallic Database Backup; расширен функционал для защиты данных гибридного облака за счет добавления в Metallic поддержки полностью интегрированного специализированного устройства резервного копирования HyperScale X.

Кроме того, решение Metallic в регионе EMEA теперь доступно еще в девяти странах (Австрии, Германии, Испании, Норвегии, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии и ЮАР), и в результате сейчас его могут использовать заказчики из 23 стран мира.

Metallic Salesforce Backup предоставляет заказчикам масштабируемую защиту SaaS корпоративного класса для данных облаков Salesforce Sales, Service и Financial Cloud. Это решение обеспечивает простую защиту для ценных данных Salesforce без ограничений времени хранения и объема резервных копий, вместе с встроенными функционалом усиленной безопасности. С его помощью заказчики смогут удовлетворить самые жесткие требования стандартов хранения информации, гарантировать надежное и быстрое восстановление данных и выполнение соглашений об уровне сервиса (SLA).

Metallic Office 365 & Teams Backup & Recovery является развитием представленного в прошлом году функционала Metallic для Microsoft Teams, который дополнен функцией восстановления in-place restore для «бесед» Teams и других данных. С помощью новой функции системный администратор может быстро и гранулярно с высокой степенью точности восстанавливать данные, хранящиеся в Teams, «каналах» и «беседах» без изменения существующих структур и настроек сайтов. Все новые и существующие пользователи Metallic Office 365 Backup автоматически получат новый функционал Microsoft Teams в рамках своей подписки на сервисы Metallic, которые также обеспечивают защиту данных Microsoft Exchange, SharePoint и OneDrive.

HyperScale X for Metallic предоставляет заказчикам полностью интегрированное специализированное устройство, позволяющее с помощью решения от одного вендора управлять как хранением данных внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, так и резервным копированием по модели SaaS. Это позволяет специализированному устройству Commvault HyperScale X выступать в качестве целевого объекта резервного копирования для гибридных облачных сред, защищенных Metallic. Инновационное решение edge является следующим этапом в развитии сервисов Metallic для гибридных облаков и сочетает все преимущества как Metallic BaaS, так и горизонтально-масштабируемой платформы хранения HyperScale X. Заказчики могут использовать Metallic для защиты данных гибридных облаков по любой модели, в том числе с записью резервных копий данных из одного облака в другое (cloud to cloud), записью резервных копий данных, хранящихся внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, в облако (on-premises data to cloud) с сохранением локальной копии для быстрого восстановления и записью резервных копий данных облака на HyperScale X.

Поддержка резервного копирования баз данных Oracle и Microsoft Active Directory теперь предлагается как часть решения Metallic Database Backup, которое обеспечивает защиту баз данных в гибридной инфраструктуре заказчика. Metallic Database Backup предоставляет системным администраторам бесшовную защиту с полной прозрачностью операций для баз данных SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL и Active Directory, развернутых внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, в облаке и в Azure.

