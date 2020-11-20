Commvault представила сервис для резервного копирования контейнеров

20 ноября 2020 г., 13:35

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Контейнеры на базе Kubernetes предоставляют ИТ-подразделениям компаний возможность гибкого развертывания, масштабирования и миграции рабочих нагрузок без нарушения работы конечных пользователей. Новая платформа Metallic, реализующая модель «резервное копирование как сервис» (Backup-as-a Service, BaaS), упрощает защиту контейнеров за счет полной интеграции с K8 (Kubernetes) через интерфейс Container Storage Interface (CSI).

Решение Metallic VM & Kubernetes Backup обеспечивает простую масштабируемую защиту данных, хранящихся в контейнерах, с помощью SaaS и входит в состав нового портфеля Metallic для защиты данных гибридных облаков. В отличие от решений, которым требуются специализированные продукты или инструменты третьих фирм, Metallic предлагает универсальный сервис, с помощью которого заказчики смогут быстро и легко защитить по модели BaaS рабочие нагрузки гибридных облаков, в том числе любые дистрибутивы CNCF-Certified Kubernetes. Уже сертифицирована поддержка Red Hat OpenShift Kubernetes, Azure Red Hat OpenShift, Azure Kubernetes Service (AKS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) и VMware Tanzu. Это новое решение дополняет полную поддержку Metallic различных инфраструктур виртуальных машин, включая Hyper-V, VMware vSphere, Native Azure Virtual Machines, Azure VMware Solution (AVS) и VMware Cloud (VMC) on AWS.

Последние усовершенствования, которые Commvault реализовала в своей платформе Hedvig Distributed Storage Platform, позволяют заказчикам разрабатывать и запускать современные приложения в любой среде Kubernetes с декларативным размещением, шифрованием и защитой данных. Они также обеспечивают бесшовное хранение, защиту и миграцию контейнеров между многооблачными средами для ускорения процесса DevOps и устранения любых барьеров, мешающих внедрению управляемых из облака или самоуправляемых сервисов Kubernetes.

Благодаря широкой интеграции с внутренней корпоративной ИТ-инфраструктурой Hedvig Distributed Storage Platform обеспечивает нативную интеграцию с Kubernetes и предоставляет комплексное решение для управления данными, независимо от того, где эти данные «живут» (в контейнерах, облачных приложениях или в виртуализованных рабочих средах).

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