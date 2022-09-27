Commvault Metallic ThreatWise націлена на виявлення невідомих загроз

27 сентября 2022 г., 13:45

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Компанія Commvault System, розробник програмного забезпечення для захисту і управління даними, оголосила про загальну доступність Metallic ThreatWise, служби безпеки, яка пропонує технологію виявлення загроз, що виявляє невідомі загрози "нульового дня".



Metallic ThreatWise позиціонується як подальше переосмислення безпеки даних з ранніми попередженнями, які, як стверджує виробник, не мають аналогів у конкурентів, знижуючи ризик компрометації даних.



Послуга інтегрує кібер-маскування для виявлення загроз до того, як зловмисники досягнуть своєї мети. Використовуючи приманки, Metallic ThreatWise заманює зловмисників на фейкові ресурси, проактивно виявляючи загрози у виробничому середовищі та озброюючи підприємства інструментами для захисту даних від вимагання.



У той же час Commvault продовжує інвестувати в технології машинного навчання для захисту і безпеки даних. З останньою версією платформи 2022E, за словами компанії, клієнти отримують виявлення критичних загроз і додаткову безпеку без шкоди для продуктивності, де б не знаходилися їхні дані.



«Відновлення даних важливо, але цього вже недостатньо», - сказав генеральний директор Commvault Санджай Мірчандані (Sanjay Mirchandani). - «Атаки отримують латераольний рух всередині вашої організації протягом двох годин. На той час це вже кінець гри. Commvault інтегрувала ThreatWise deception IP в портфоліо Metallic SaaS, щоб надати нашим клієнтам проактивний захист даних, який виходить за рамки середовища резервного копіювання і допомагає їм перехоплювати загрози до того, як вони вплинуть на бізнес».

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