Commvault и Skytap предлагают поддержку IBM i в Microsoft Azure

5 февраля 2021 г., 17:35

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Компания Commvault объявила о заключении партнерского соглашения со Skytap, предусматривающего защиту данных и миграцию рабочих нагрузок IBM i (AS/400), для которых Skytap предоставляет хостинг, в Microsoft Azure. Партнерство Commvault и Skytap ускорит переход корпоративных заказчиков в гибридное облако за счет возможности миграции, использования и защиты рабочих нагрузок IBM i в Azure.

Предприятия различных отраслей, включая финансовый сектор, розничную торговлю, развлечения и казино, несколько десятилетий использовали надежную технологию IBM i для хранения критически важных данных внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры. В настоящее время расходы на защиту мейнфреймов постоянно растут, поэтому компании рассматривают в качестве альтернативы облака, включая Azure, обеспечивающие более выгодное по стоимости решение для поддержания необходимого бизнесу уровня защиты данных.

Учитывая потребности заказчиков, Commvault в партнерстве со Skytap предлагает бесшовное решение для резервного копирования, восстановления и миграции данных рабочих нагрузок IBM i, хостинг и работу которых в облачных ЦОДах Azure обеспечивает Skytap. Применение этого решения позволяет заказчику избавиться от расходов на специализированное оборудование для резервного копирования мейнфреймов и сохранять резервные копии в облаке Azure с помощью средств защиты данных, разработанных Commvault.

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