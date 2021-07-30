Cloudflare критикует политику ценообразования AWS

30 июля 2021 г., 16:45

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Cloudflare выступил с большим постом в блоге, где разобрал политику ценообразования Amazon. Критика касается цен на трафик, которые AWS взимает со своих пользователей. Вскользь отметив, что ценообразование сложно назвать прозрачным, авторы текста – а это CEO Мэттью Принс и руководитель глобальной инфраструктуры компании Нитин Рао, – подробно рассчитали возможную себестоимость трафика для Amazon (причем закладываясь на то, что компания использует свои каналы на 20%, что скорее необычно низко для индустрии) и получили вполне сенсационные результаты – из них следует, что маржа AWS на трафике для пользователей США и Европы составляет порядка 8000%. То есть в 80 раз. Причем AWS практически не снижает цены, хотя за последние лет пять себестоимость – то есть стоимость полосы у магистральных провайдеров, – упала почти в два раза. Это не считая того, что размер AWS наверняка позволяет добиться лучших результатов – такой вывод со стороны одной из крупнейших мировых CDN вряд ли можно оспорить.

Отдельно авторы останавливаются на политике Amazon взимать плату только за трафик, который выходит из их сети. Вообще-то, симметричное подключение означает, что вы несете расходы вне зависимости от того, в какую сторону передается трафик. И единственное объяснение таких асимметричных тарифов, которое предлагается в тексте – это желание AWS «запереть» пользователя в своей системе, сделать ему дорогим удовольствие выносить свои данные за пределы AWS и, наоборот, побудить его всё своё держать в AWS.

Понятно, что у текста есть близкая цель – Cloudflare некоторое время назад выступил инициатором создания Bandwidth Alliance, договорившись с большим количеством хостингов и облачных сервисов о снижении цен на взаимный пиринг. Amazon на данный момент остался единственным крупным облаком, отказавшимся от участия в программе.

Но вот что интересно – положение AWS на рынке облачных услуг вполне можно считать близким к монопольному. Кто-то оценивает их долю в 35-40%, потом долго никого нет, потом появляются Azure и Google Cloud. И эта доля – это гораздо больше, чем доля Amazon в американской розничной торговле, между прочим. Так что вполне возможно, что внимание антимонопольщиков в ближайшее время будет привлечено к AWS. Тем более с такими ценами.

Cloudflare разобрал политику ценообразования AWS

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