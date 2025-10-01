Citigroup: рекордні витрати техгігантів на АІ-інфраструктуру сягнуть 2,8 трлн дол. до 2029 р.

1 октября 2025 г., 17:35

Reuters повідомляє, що Citigroup підвищив свій прогноз щодо інвестицій технологічних гігантів у розвиток інфраструктури, пов'язаної зі штучним інтелектом. За новими оцінками, сукупні витрати перевищать 2,8 трлн дол. до 2029 року, що значно вище попередніх прогнозів у 2,3 трлн дол.





Аналітики Citi пояснюють перегляд прогнозу агресивними початковими інвестиціями з боку гіперскейлерів (операторів великих дата-центрів) та зростанням апетиту корпоративного сегменту до АІ-технологій. Бум АІ, спровокований запуском ChatGPT наприкінці 2022 року, продовжує стимулювати колосальні капітальні витрати та розширення дата-центрів.





Зокрема, банк прогнозує, що капітальні витрати на АІ серед гіперскейлерів, до яких входять Microsoft, Amazon та Alphabet, досягнуть 490 млрд дол. до кінця 2026 року, тоді як раніше ця цифра оцінювалася у 420 млрд дол.





Гіперскейлери вже витратили мільярди доларів, щоб подолати обмеження потужностей, які заважали їм задовольнити стрімкий попит на АІ. Аналітики Citi очікують, що ці компанії відобразять додаткові витрати у своїх звітах за третій квартал, а їхні прогнози щодо інвестицій будуть «будуватися попереду видимого корпоративного попиту».





Згідно з оцінками Citi, глобальний попит на АІ-обчислення вимагатиме 55 ГВт нових електричних потужностей до 2030 року. Це призведе до додаткових витрат у розмірі 2,8 трлн дол. у всьому світі, причому лише на США припаде 1,4 трлн дол.





Аналітики зазначають, що технологічні гіганти більше не покладаються виключно на власний прибуток для фінансування АІ-інфраструктури. Вартість створення обчислювальних потужностей є надзвичайно високою — близько 50 млрд дол. за кожен 1 ГВт — і компанії змушені брати кредити, щоб не відставати від конкурентів.





Ця зміна вже відбивається на фінансових показниках компаній, де інвестиційні витрати починають поглинати вільні грошові потоки. Це, своєю чергою, викликає питання серед інвесторів щодо фінансування таких масштабних інвестицій. Однак Citi підкреслює, що підприємства забезпечили «чітке зовнішнє підтвердження цінності» АІ, посилаючись на виробничі впровадження у таких компаніях, як Eli Lilly, Hitachi та Wolters Kluwer.

