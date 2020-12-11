Cisco представила три новых Webex-устройства

11 декабря 2020 г., 15:10

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На конференции WebexOne компания Cisco представила новые устройства линейки Webex для совместной работы, которые призваны расширить возможности удаленных работников и обеспечить безопасное возвращение в офис. Это камера Webex Desk Camera и терминалы Webex Desk Hub и Webex Desk.

Очевидно, что будущее трудовой сферы будет включать как удаленную работу, так и присутствие в офисе. Сегодня такой режим называется гибридным. При этом те, кто трудится в гибридном режиме, должны работать без каких-либо неудобств и затруднений и дома, и в офисе, и в любом другом месте. Эту задачу — вместе со всем интеллектуальным портфолио Cisco — решают представленные устройства, которые Cisco представила на конференции WebexOne.



«По словам заказчиков, сейчас они перестраивают свои офисные пространства. Многие переходят к гибридному режиму, увеличивая число удаленных работников и незакрепленных столов в офисе, — рассказал Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco. — Поэтому мы рады представить два новых устройства, которые можно использовать и дома, и в офисе. Это Webex Desk Camera и Webex Desk, а также совершенно новое, первое в отрасли устройство Webex Desk Hub для персонализированной работы в общем пространстве».

Камера Webex Desk Camera оснащена такими интеллектуальными функциями, как распознавание лиц и метрики заполнения помещений, поэтому нацеливается для работы и дома, и в офисе. Заявлено, что в ней впервые в отрасли реализована функция жестом отключать и включать микрофон, не прикасаясь к компьютеру. Благодаря общей платформе для всех настольных устройств Webex ИТ-службы могут управлять камерами при масштабном развертывании, поэтому пользователи не пропустят обновлений и не останутся без поддержки. Другими словами, даже в условиях постоянно расширяющегося рабочего пространства ИТ-службы всегда обеспечат потребности сотрудников, где бы они ни находились.

Сегодня многие компании пересматривают и реорганизуют свои офисные пространства, и возвращающихся в офис сотрудников все чаще будут ждать не закрепленные ни за кем рабочие столы. Но с новым устройством Webex Desk Hub весьма просто превратить любой свободной стол в свое персональное рабочее пространство. Это решение нового типа не только обеспечит высочайшее качество телефонных переговоров и видеосовещаний, но и позволит подключить все привычные и необходимые для работы устройства — собственную камеру, гарнитуру, ноутбук и мобильный телефон. Интеллектуальная функциональность устройства создает привычную рабочую атмосферу. Кроме того, Webex Desk Hub позволяет забронировать рабочий стол, используя в качестве идентификатора ноутбук, сотовый телефон или бейдж.



Для Webex Desk Hub заявлено простота не только использования, но и управления. Так устройство в реальном времени получает данные о состоянии окружающей среды, занятости и загруженности рабочего стола, которые помогут администрировать новое офисное пространство. При этом оно может использоваться в качестве информационной панели с напоминаниями, облегчающими безопасное возвращение в офис.

Так же как и «старший брат», Webex Desk Pro, устройство Webex Desk поддерживает внимание аудитории, позволяя во время доклада использовать слайды и видео в качестве фона (эта функция получила название «иммерсивный докладчик»). Где бы ни находился работник, дома или в офисе, Webex Desk даст возможность подключиться к совещанию, взаимодействовать и эффективно работать. Устройство класса «все в одном» с такими востребованными интеллектуальными функциями, как шумоподавление, виртуальные фоны и распознавание лиц, предлагается по весьма доступной цене. Оно может использоваться в качестве основного монитора и подключаться к любой службе конференц-связи. Устройство оснащено высококачественными камерой, микрофоном и динамиками, для его настройки не требуется технических знаний или знакомства с ИТ. Отмечается, что от первого включения до начала продуктивной работы пройдет лишь несколько минут.

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