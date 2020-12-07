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Cisco покупает IMImobile за 730 млн долл.

7 декабря 2020 г., 18:05

Cisco покупает IMImobile за 730 млн долл.

Компания Cisco сообщила о намерении приобрести компанию IMImobile, как заявлено для создания «более продуктивных и умных» решений по взаимодействию с клиентами для корпоративного сегмента.

Cisco уверена, что соглашение приведет к созданию предложений Customer Experience as a Service (CXaaS), призванных улучшить обслуживание клиентов за счет  сквозного управления взаимодействием с ними.

По условиям сделки Cisco выплатит 595 пенсов за акцию компании, что составляет примерно 730 млн долл.

Лондонская компания IMImobile, основанная в 2000 году, является поставщиком программного обеспечения для облачных коммуникаций, уделяя особое внимание управлению взаимодействием с клиентами (CIM). Платформа фирмы предоставляет функции автоматизации, оркестрации и мониторинга взаимодействия с клиентами на различных устройствах, с использованием социальных сетей, мессенджеров и голосовых приложений.

В числе клиентов IMImobile Best Buy, BT, Hermes, O2 и Centrica. Компания имеет офисы в Великобритании, США, Индии, Канаде, Южной Африке и ОАЭ.

После заключения сделки команда IMImobile должна присоединиться к подразделению Contact Center компании Cisco.

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