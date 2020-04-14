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Cisco назначила нового главу партнерской организации в европейском регионе

14 апреля 2020 г., 9:45
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Cisco назначила нового главу партнерской организации в европейском регионе

Компания Cisco объявила о назначении Элизабет Де-Доббелер (Elisabeth De Dobbeleer) главой партнерской организации по региону EMEAR.

Как отмечается, опытный лидер международного класса, Элизабет Де-Доббелер последние 18 лет занимала в Cisco ряд должностей глобального и регионального уровня в юридическом, сервисном и операционном подразделениях. Кроме того, она 8 лет занимала руководящие посты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Китай и Японию), а также в зоне Ближнего Востока и Африке.

В своей новой роли Де-Доббелер будет отвечать за разработку программ стратегического роста и трансформации, направленных на развитие партнерского бизнеса Cisco на фоне расширения портфолио и инвестиций компаний в управление взаимоотношениями с заказчиками (customer lifecycle management).

Особо подчеркивается, что Элизабет Де-Доббелер будет тесно сотрудничать с дистрибьюторами Cisco, которые являются для компании основным каналом выхода на рынок, а также с Глобальной партнерской организацией.

Де-Доббелер сменит на посту Дэвида Мидса (David Meads), который недавно был назначен на должность главного директора Cisco в Великобритании и Ирландии.


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