Cisco MSLA – сетевая инфраструктура в аренду

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В облачную эпоху, когда предприятия переносят ощутимую часть своей ИТ-инфраструктуры в гибридные облака, Cisco приступила к внедрению аналогичного подхода и к своим сетевым решениям.

Еще относительно недавно было невозможно представить, чтобы сетевые решения, такие как маршрутизаторы или брандмауэры, можно было использовать в качестве виртуальных устройств, которые базируются на облачных сервисах. Но сегодня это стало реальностью, и компания Cisco, являющаяся ведущим игроком этого сегмента рынка, активно внедряет такой подход в своей линейке. Благо, облачные платформы уже успели на деле показать неоспоримые преимущества и заняли свое место в ИТ-инфраструктурах современных предприятий. Одним из главных достоинств облачных решений является перевод капитальных вложений в операционные расходы. Именно такой принцип лег в основу сервисов Cisco Managed Service License Agreement (MSLA), которые стали доступны и в нашей стране в середине прошлого года благодаря усилиям компании «Мегатрейд», являющейся эксклюзивным дистрибьютором Cisco MSLA в Украине. В чем же суть этого предложения, и почему оно стало особенно актуальным в современных условиях ведения бизнеса?

В нынешнюю эпоху цифровой трансформации, на первый план выходит борьба за повышение эффективности бизнеса. Компаниям приходится постоянно внедрять новые приложения, позволяющие достигнуть конкурентных преимуществ в своей сфере деятельности, будь то банковский сегмент, производство или розничные сети. Поэтому, располагая ограниченными финансовыми ресурсами, приходится тщательно оценивать стоимость таких проектов. Все сложнее становится выделить достаточный бюджет для коренного обновления ИТ-инфраструктуры, а делать это приходится просто в силу естественного износа оборудования и повышения общих нагрузок на сети. Последнее обусловлено не только увеличением штата сотрудников, но и применением все большего количества умных платформ категории Internet of Things (IoT). Выходом в такой ситуации является, в частности, замена аппаратных решений на виртуальные. Касается это и активного сетевого оборудования.

В настоящее время в линейке Cisco имеется широкий спектр подобных виртуальных решений, причем в планах производителя активное его пополнение. Сейчас компанией предлагается с десяток продуктов в категориях инфраструктура, безопасность, мультиоблачность, а также оркестрация и аналитика. Еще недавно приобрести продукты Cisco было по карману только крупным организациям, так как приходилось оплачивать сразу полную стоимость всего решения, куда входила аппаратная часть, необходимое число лицензий и поддержка. Причем программные компоненты и сервис приобретались сразу на достаточно продолжительный срок, исчисляемый как минимум в один год. Но с появлением Cisco MSLA должен коренным образом поменяться круг потенциальных клиентов, так как отпадает необходимость в приобретении весьма дорогой аппаратной части. А виртуализированные решения теперь предлагаются по подписке, как это реализовано провайдерами облачных сервисов.

Предлагаемые в рамках Cisco MSLA решения, по сути, арендуются. Стоит иметь в виду, что они предлагаются как в форме виртуальных машин для установки на собственной серверной площадке предприятия, так и в виде сервиса, который базируется в облаке Cisco. При этом договор предусматривает помесячную оплату в соответствии с требуемыми ресурсами для каждого отдельного продукта. Она выполняется по истечении месяца и учитывает фактические затраты ресурсов.

Поскольку Cisco MSLA не предусматривает установку оборудования, исключаются риски, связанные с логистикой. Ситуация в мире сегодня такова, что перекрытие границ может существенно повлиять на сроки внедрения. А коль решения, предлагаемые в линейке Cisco MSLA, являются виртуализированными, срок их доставки зависит лишь от каналов передачи данных и оперативности оформления договора. Алексей Калинин, руководитель направления программного обеспечения «Мегатрейд» отметил, что заказчики получают свои решения в рамках программы в среднем в течение трех-семи дней. «При этом цены утверждены на три года вперед, что позволяет им уверенно планировать бюджет», подытожил он.

В рамках использвания Cisco MSLA заказчики могут создавать решения уровня Virtual Wide Area Application Services (vWAAS)

Условия Cisco MSLA не предусматривают минимального объема закупок. И если прежде приходилось оплачивать сразу максимально необходимое число лицензий, то договор Cisco MSLA позволяет динамично регулировать этот параметр. Заказчик всегда может отказаться от того количества лицензии, в котором отпала необходимость. И точно также наращивать их число, ежемесячно отслеживая ситуацию с загрузкой.

Алексей Калинин также обратил внимание на то, что совокупная стоимость решения из линейки Cisco MSLA гораздо меньше, чем у традиционных продуктов производителя. Разница в отдельных случаях оценивается в разы. И это притом, что решения обеспечены поддержкой в режиме 24/7, которая не требует отдельной оплаты.

«Хотя решения Cisco MSLA на рынке уже около 2,5 лет, они еще только в начале своего пути к широкому кругу заказчиков. Достаточно сказать, что в Украине они доступны эксклюзивно через партнерскую сеть компании «Мегатрейд», которая является единственной, кто располагает необходимой для этого экспертизой в нашем регионе. Она также входит в тройку дистрибьюторов Cisco в мире, предлагающих решения Cisco MSLA», - сообщил Алексей Калинин. «Уникальность линейки Cisco MSLA связана с тем, что в ней впервые предлагаются аналоги аппаратных платформ с возможностью аренды и помесячной оплаты, что прежде было доступно лишь у производителей программного обеспечения».

Cisco Network Service Orchestration Software позволяет автоматизировать услуги в традиционных и виртуализированных сетях, а также добавлять, изменять и удалять их, не нарушая общего сервиса

Таким образом Cisco MSLA позволяет гибко масштабировать потребление того или иного сервиса, не требуя каких-либо первоначальных вложений для старта проекта. И поскольку это сервисный подход, в нем отсутствуют амортизационные отчисления. Что же касается актуальности подобного подхода, то она становится еще более наглядной в условиях нынешней пандемии, когда внезапная остановка бизнеса связана с процессами консервации, а затем активации развернутой ИТ-инфраструктуры. В случае же использования продуктов из линейки Cisco MSLA, они позволяют избежать затрат на их эксплуатацию на период бездействия. А это серьезное подспорье для бизнеса любого масштаба.

По заявлению производителя, Cisco MSLA постоянно расширяется и уже в ближайшее время пополнится новинками, которые заметно дополнят ее функциональность. С учетом того, что в нашей стране очень многие предприятия используют решения Cisco, описанные сервисы могут заметно повысить эффективность их бизнеса.

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