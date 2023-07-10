Ціни на флеш-пам’ять NAND продовжать падіння до 8% у ІІІ кв.

10 июля 2023 г., 11:45

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TrendForce повідомляє, що OEM-виробники продовжують докладати узгоджених зусиль для скорочення виробництва. Однак, з огляду на те, що траєкторія ринкового попиту все ще незрозуміла, очікується, що ринок NAND Flash продовжить перебувати в стані надлишкової пропозиції у ІІІ кв.

Обережне управління запасами з боку покупців перешкоджає стабілізації цін на NAND Flash навіть при очікуваному сезонному сплеску попиту у ІІ кв.

TrendForce прогнозує, що пластини NAND Flash першими зазнають цінового стрибка в у ІІІ кв., оскільки ціни на модульні продукти, такі як SSD, eMMC і UFS, ймовірно, продовжать падати через низький попит на вторинному ринку. Як наслідок, прогнозується, що загальна середня ціна на NAND флеш-пам’ять продовжить падіння приблизно на 3-8% в у ІІІ кв., хоча існує ймовірність того, що ціни можуть відновитися у четвертому кварталі.

Клієнтські SSD: Хоча в у ІІІ кв. очікується поступове відновлення поставок ноутбуків, подолання надлишкової пропозиції твердотільних накопичувачів залишатиметься складним завданням. Крім того, частина постачальників впровадила агресивні рекламні акції, щоб забезпечити замовлення клієнтів і досягти планових показників відвантаження у світлі ослаблення попиту і менш ніж задовільних обсягів замовлень від основних клієнтів, що чинить тиск на інших постачальників. За оцінками TrendForce, у третьому кварталі середня ціна на клієнтські SSD впаде на 8-13%.

Твердотільні накопичувачі для підприємств: Приплив замовлень від китайських урядових установ і телекомунікаційних операторів у поєднанні з поліпшенням динаміки накопичення запасів з боку другорядних постачальників послуг електронної комерції та інтернет-провайдерів може стимулювати поставки корпоративних SSD для нових серверних платформ в у ІІІ кв. Це, ймовірно, призведе до збільшення попиту з боку покупців. Однак маржа націнки поступово зменшується, враховуючи, що різні постачальники в даний час працюють зі збитками на продукцію NAND Flash, а ціни падають нижче собівартості. Очікується, що позитивні ефекти від скорочення виробництва стануть поступово проявлятися у другому півріччі. Як наслідок, прогнозується, що зниження ASP корпоративних SSD в у ІІІ кв. зблизиться до 5~10%.

eMMC: Наразі попит залишається млявим. У у ІІІ кв. постачальники агресивно знизили ціни на eMMC малої ємності до такої міри, що подальше падіння цін практично зупинилося. Таким чином, постачальники припинили зниження цін, і, за прогнозами, ціни на малі електрометалургійні заводи залишатимуться стабільними у у ІІІ кв. Що стосується електронних матриць великої ємності, то постачальники мають сильні позиції на переговорах, і ціни, швидше за все, залишаться стабільними на електронні матриці, що використовуються в промисловому обладнанні та Chromebook, з огляду на менший попит з боку споживачів. Однак, оскільки більшість закупівель eMMC великої ємності, як і раніше, здійснюють виробники смартфонів, цінова динаміка, ймовірно, буде приблизно такою ж, як і на UFS тієї ж ємності, що означає потенціал для подальшого зниження цін.

UFS: У третьому кварталі виробники смартфонів скористалися відносно низькими цінами, щоб збільшити свої запаси компонентів до здорового рівня. Очікується, що це поступово посилить закупівельну активність на UFS. Проте в другому півріччі попит на UFS може лише помірно зрости завдяки сезонному попиту та випуску нових продуктів, а загальні обсяги поставок можуть не виправдати очікувань. Через нездатність суттєво збільшити попит покупців, а також через необхідність віднести частину падіння цін з ІІ на у ІІІ кв., TrendForce прогнозує, що середня контрактна ціна на UFS продовжить падіння на 8 ~ 13% в третьому кварталі.

NAND Flash Wafer: Очікується, що в третьому кварталі постачальники відчують послаблення тиску на запаси, що призведе до більш впевненої цінової позиції. Існує висока ймовірність того, що контрактні ціни в третьому кварталі досягнуть мінімуму і відновляться, стимулюючи купівельний інтерес серед покупців. Таке зростання потенційно може прискорити збалансування попиту і пропозиції, підтримуючи тенденцію до зростання цін. За прогнозами TrendForce, очікується, що середньоквартальний приріст цін на пластини NAND Flash складе 0~5%, враховуючи наполегливу цінову політику постачальників.

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