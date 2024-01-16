Цифровізація будівельної сфери дозволить заощадити 11,2 млрд грн

16 января 2024 г., 15:25

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Будівельна сфера тривалий час була однією з найбільш корумпованих галузей у країні. Українці роками не могли отримати дозволи на будівництво – паперові документи губили, підроблювали чи гальмували їх розгляд заради хабарів. Запуск «Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (ЄДЕССБ) кардинально змінив галузь.

Тепер уся будівельна документація створюється виключно в е-системі. Усі процеси відбуваються онлайн, а кожна дія фіксується. Тож якщо хтось пробує шахраювати, це одразу видно в системі. Будівельні послуги мають найбільший економічний та антикорупційний ефект – 11,2 млрд грн.

Крім того, зараз 100% будівельних послуг доступні онлайн на порталі «Дія». Українці можуть отримати всі необхідні документи для зведення будинку без візитів у держоргани. За рік такими сервісами скористалися понад 48 тис. громадян. Ще більш ніж 109 тис. разів одержали будівельні послуги в ЦНАПах.

Загалом за 2023 рік у ЄДЕССБ почали працювати понад 29,6 тис. професійних користувачів: архітектори, інженери-проєктувальники та працівники органів архітектурно-будівельного контролю. У системі зареєстрували понад 705 тис. технічних інвентаризацій, 132 тис. дозвільних документів і майже 40 тис. проєктної документації. ЄДЕССБ видала більш ніж 33,7 тис. будівельних паспортів та 19,8 тис. містобудівних умов і обмежень. Працівники підтримки системи надали понад 200 тис. консультацій.

Крім того, у 2023 році на порталі ЄДЕССБ оновлено функціонал публікації відомостей про кошторис об’єктів, які зводять за державні чи публічні кошти. Завдяки можливості завантажити файли з деталізованими даними кожен може дізнатися вартість видів робіт та матеріалів та проконтролювати витрату публічних коштів.

На порталі ЄДЕССБ також з’явилася можливість переглянути відомості про спеціальне майнове право. Це дало змогу кожному користувачу системи перевірити майбутні обʼєкти нерухомості та дізнатися всю необхідну інформацію про їх будівництво.

Портал ЄДЕССБ став основним інструментом громадського контролю за забудовою. Ним користуються журналісти, громадські активісти та громадяни, які хочуть знайти інформацію про конкретне будівництво чи плани забудови в їхніх містах. Загалом портал відвідали 1,6 млн людей.

«Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена» у співпраці «Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури» й «Міністерства цифрової трансформації» за підтримки USAID.

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