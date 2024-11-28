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Цифрова платформа «Наш Дім» змінить управління багатоквартирними будинками

28 ноября 2024 г., 12:25
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Міністерство цифрової трансформації України повідомляє, що уряд ухвалив постанову, яка змінить підхід до управління багатоквартирними будинками. Протягом двох років у країні запрацює цифрова платформа «Наш Дім», яка об’єднає всю актуальну інформацію про багатоквартирні будинки, їх співвласників, ОСББ і управителів.

Раніше в Україні не було інструмента, який би зберігав повну інформацію про багатоквартирні будинки та документацію в захищеному вигляді. «Наш Дім» цифрує процес управління будинками та зробить його зручнішим і прозорішим. Система має зменшити корупційні ризики та мінімізувати вплив людського фактора. Паралельно держава отримає дієвий інструмент для збору аналітики щодо багатоквартирних будинків, щоб ухвалювати ефективні рішення у формуванні житлової політики.

Експериментальний проєкт щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування системи управління багатоквартирними будинками реалізується в співпраці Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства юстиції України й Міністерства цифрової трансформації України за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер – Фонд Східна Європа.

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