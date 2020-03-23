Что важно при выборе DRaaS

23 марта 2020 г., 19:34

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Дата-центры постоянно подвергаются различным угрозам — от перебоев в подаче электроэнергии до отказов телекоммуникационных систем или аппаратуры поддержания климатического режима. Плюс ко всему этому нужно добавить человеческий фактор.

Согласно данным Veeam, компания потеряет 100 тыс. долл. если критически для нее важное приложение будет бездействовать на протяжении 60 минут — стоимость простоев для бизнеса высока. Поэтому не удивительно, что аварийное восстановление данных (DRaaS) оказывается весьма востребованной услугой. Но как из всего предлагаемого многообразия сервисов выбрать именно тот вариант, который необходим под ваши задачи?

Сегодня на рынке можно найти три основных разновидности послеаварийного восстановления данных как услуги, отличающихся уровнем гибкости поведения пользователя: сервис с самообслуживанием, решение с поддержкой и управляемый DRaaS.

По определению всякая система disaster recovery должна регулярно и автоматически создавать резервные копии всего комплекса имеющейся информации и рабочих нагрузок — будь то локальные, облачные или сопряженные с виртуальными машинами. Однако на деле большинство заказчиков используют локальные фрагментированные решения для создания бэкапов, которые еще и нуждаются в интенсивном обслуживании. Облачный DRaaS — гораздо более интегрированное решение, позволяющее без проблем восстанавливать как дата-центры целиком, так и отдельные более узкие бэкапы, например такие как MS Exchange, SQL Server и др.

Чтобы провести оценку адекватности системы DRaaS, нужно дать ответы на тройку главных вопросов:

1. В состоянии ли данная система DRaaS АВТОМАТИЧЕСКИ обеспечить защиту ключевой информации и систем?

2. Есть ли возможность оперативного восстановления информации после инцидента?

3. Есть ли у поставщика услуг прозрачная и понятная структура оплаты сервиса?

Следующим этапом выбора может служить вот такой перечень контрольных вопросов.

Сможет ли решение для послеаварийного восстановления обеспечить защиту критических сервисов, платформ и данных БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ?

Предоставляется ли функционал для создания бэкапов как в локальной сети, так и в облаке?

Входит ли в данное решение DRaaS управление хранением данных?

Какое системное и прикладное программное обеспечение поддерживается решением?

Насколько регулярно создаются и синхронизируются резервные копии информации?

Насколько длительным процессом будет восстановление данных, сервера, приложения? Достаточно ли для вашего бизнеса такой скорости?

Какие сложности связаны с переходом из бэкапа в live?

Каким образом провайдер обеспечивает доступность ресурсов? Какую архитектуру он использует?

Какое максимальное количество виртуальных машин возможно в рамках данного решения?

Как быстро поставщик услуг способен восстановить среду? Устраивают ли вас эти сроки?

Есть ли в договоре «мелкий шрифт» — обязательные минимальные выплаты, пени, штрафы, комиссии и прочие неявные затраты?

Насколько велик риск того, что информация может быть потеряна при восстановлении?

Какова окончательная цена решения?

Когда ответы на вышеизложенные вопросы найдены, картина того, какой именно сервис необходим вам будет в целом ясна. Однако пока это все в теории, прежде, чем окончательно определится с выбором нужно провести тесты аварийного восстановления. По ходу которых будет еще и возможность для обучения сотрудников. Стадии тестирования, как вариант, могут включать следующие пункты:

изучение ключевых параметров решения по после аварийному восстановлению;

изучение чек-листов процессов восстановления и элементов системы восстановления;

создание сценариев для виртуальных машин для увеличения скорости восстановления, особенно на случай отсутствия ключевых сотрудников;

восстановление всех компьютеров, как виртуальных, так и физических;

комплексная проверка соединений с сетью;

сравнение итогов теста с целями, указанными в плане восстановления;

прием и анализ предложений для оптимизации процесса восстановления;

документирование итогов теста и передача их ответственным сотрудникам;

документирование проблемных этапов восстановления и создание перечня возникших трудностей;

формулирование задач для последующих тестов;

анализ конфигурации сети;

анализ распределения нагрузок;

анализ работы межсетевых экранов, защиты от несанкционированного доступа, информационной безопасности;

анализ связей и зависимостей между применяемыми технологиями и оборудованием, возможных трудностей, связанных с использованием нестандартных решений, отсутствием контроля за изменениями в используемых технологиях.

Ну, и в заключение стоит отметить, что пока не существует решения для восстановления данных после аварии «на все случаи жизни», которое подошло бы любой компании в любых обстоятельствах. Поэтому каждый выбор индивидуален, и возможно предложенные рекомендации упростят многим процесс выбора наиболее оптимального решения DRaaS.

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