Что умеют бюджетные бизнес-ноутбуки Dell

6 октября 2020 г., 12:05

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На недавно состоявшейся онлайновой презентации, организованной украинским представительством Dell, были представлены новые ноутбуки семейства Vostro, которые нацеливаются на сегмент малого и среднего бизнеса.

Проводивший презентацию Алексей Кононенко, руководитель направления клиентских решений Dell EMC в UCiS, обратил внимание на отличия линейки Vostro от Latitude. Притом что обе они оптимизированы для бизнеса, лэптопы Latitude являются корпоративными, поэтому в них поддерживается пакет удаленного управления Dell Command. А в устройствах Vostro в этом нет необходимости. Довольно показательным оказался слайд со сравнением новых серий Vostro 3000 и 5000 с Latitude 3000.



В III кв. Dell выпустила бюджетные бизнес-ноутбуки Vostro 3401 и 3501, оснащенные, соответственно, 14- и 15-дюймовыми экранами. Эти серии построены на процессорах 10-ого поколения Intel до Core i3 включительно. Аппаратная платформа позволяет наращивать до 16 ГБ объем оперативной памяти DDR4 с помощью двух слотов. А встроенная система хранения данных включает кроме жесткого диска еще и PCIe SSD.

Доступны версии с дисплеями HD и Full HD, а в последних устанавливаются WVA-матрицы. Причем экраны окружены с двух сторон тонкими рамками. Мощность аккумулятора составляет 42 Вт*ч, что в 14-дюймовой модели позволяет проработать автономно более 9,5 часов, а для 15-дюймовой – более 10 часов. Предлагается и опция подсветки клавиатуры.

Новые ноутбуки Vostro 5401 и 5501 являются более оснащенными. В их корпусах уже используются алюминиевые крышки, устройства отвечают требованиям военного стандарта MIL STD 810G, а их клавиатура устойчива к проливанию жидкости. Аппаратная платформа этих лэптопов уже позволяет использовать процессоры 10-ого поколения Intel до Core i7 U. Допускается установка дискретной графики NVIDIA GeForce MX330, а максимальный объем ОЗУ достигает 32 ГБ. Встроенный СХД включает два PCIe x4 SSD (2 x 1 ТБ ) с поддержкой RAID 0 и RAID 1. Емкость батареи – 40 Вт*ч, она может заряжаться через порт USB-C.



Веб-камера оснащена механической шторкой. Алексей Кононенко обратил внимание на то, что Dell оказалась первым производителем ПК, кто устанавливает новый тип веб-камер с диаметром объектива 2,7 мм и с поддержкой технологии Temporal Noise Reduction. Она позволяет подавлять шумы в условиях недостаточного освещения, что улучшает картинку.

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