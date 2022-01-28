 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 3 (1297)

16.01 - 23.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Статьи

Что стимулирует украинский рынок моноблоков?

Автор – Евгений Куликов, 28 января, 18:10
0 
 

По предварительным оценкам, отечественный рынок компьютеров «все-в-одном» в условиях глобального дефицита электронных компонентов за год смог вырасти примерно на треть и достиг около 15 тыс. единиц или порядка 11 млн. долл. в деньгах. Какие факторы способствовали такой динамике, и каковы перспективы на ближайший год, мы спросили у ведущих поставщиков.

Николай Антонюк

руководитель направления персональных компьютеров компании Lenovo в Украине

Что стимулирует украинский рынок моноблоков?

Рынок за последний год пережил немало изменений из-за перехода на дистанционный формат работы и учебы. Многие пользователи выбирали себе компьютер для дома с оптимальным набором параметров, компактный и стильный. Кроме того, в интернете появилось больше информации о моноблоках, что также способствовало привлечению новых покупателей. А дефицит в сегменте ПК в целом стимулировал потребителей обратить внимание на альтернативные форм-факторы.

Наша компания предлагает широкий выбор моделей и конфигураций AIO. Постоянный дефицит на протяжении года, к сожалению, не дал возможности в полной мере удовлетворить спрос – в результате сбыт в годовом сопоставлении вырос не столь существенно. Думаю, это способствовало формированию отложенного спроса. Рыночная доля Lenovo по результатам года достигла 24%. На сегодня моноблоки составляют почти 23% общих продаж десктопов.

Сохранится ли спрос в 2022 г.? Уверен, что да. А если будет позитивная динамика по доступности, то мы увидим и очередной рост рынка. Чем больше людей приходит к тому, что рабочее место расположено преимущественно дома, тем меньше нужен ноутбук. Ведь моноблок идеально вписывается в домашнее рабочее место, как в интерьер, так и с точки зрения удобства работы.

В потребительском сегменте продажи выросли на 30% (в штучном выражении). Сокращается реализация диагоналей 22" и ниже. Около 70% сбыта в штуках приходится на моноблоки диагонали 24". В модельном ряду Lenovo, как наиболее полюбившиеся пользователям, выделяются ideacentre 3i и 5. Самые востребованные характеристики – процессор Intel Сore і5, оперативная память 8 ГБ и твердотельный накопитель SSD.

В коммерческом сегменте спрос на моноблоки наблюдался в первую очередь в образовании и медицине. Однако стоимость моноблока, как правило, несколько выше, чем у ноутбука или решения «десктоп + монитор». В этом на сегодня основная причина низкого спроса со стороны корпоративного заказчика. Но в различных сегментах мы наблюдаем, что все больше клиентов приходят к пониманию преимуществ моноблока для организации рабочего места.

Антон Журавский

продакт-менеджер направления ПК и моноблоки компании Artline

Что стимулирует украинский рынок моноблоков?

В прошлом году рынок моноблоков однозначно рос. И связано это было в первую очередь с достаточно серьезным дефицитом мониторов. Он имел место весь год, но особенно проявился в четвертом квартале. Если в «обычное» время моноблок, как правило, стоил до 20% дороже по сравнению с аналогичной конфигурацией ПК + монитор, то в 2021 г. эта разница стала минимальной.

Также положительно на продажу моноблоков повлияло развитие нашей компанией линейки устройств, построенных на базе стандартных десктопных процессоров. Большинство А-брендов использует в своих линейках AIO низковольтные чипы, предназначенные для ноутбуков. Мы же ставим стандартные модели, которые кроме более высокой производительности, предлагают заказчикам большую гибкость в подборе конфигурации и простоту дальнейшего обслуживания и модернизации.

Наиболее популярной конфигурацией в нашем ассортименте была стандартная Intel Core i3-10100, 8 ГБ ОЗУ, 240 ГБ SSD, в разных вариантах исполнения корпуса (с веб-камерой или без, с регулируемой по высоте подставкой или без нее). Такой конфигурации, как правило, достаточно большинству заказчиков для стандартных офисных задач.

Если говорить о прогнозах на 2022 г., то, к сожалению, мы ожидаем сокращения рынка моноблоков и возврата продаж к показателям 2020 г. Так как уже наблюдается тенденция к снижению цен на мониторы, и это повлияет на сокращение спроса.

Алексей Калиновский

бизнес-менеджер представительства компании Acer в Украине, по корпоративным ноутбукам и десктопам

Что стимулирует украинский рынок моноблоков?

О динамике украинского рынка моноблоков я бы рассуждал в разрезе именно потребительского сегмента. Там динамика просматривается четче в связи с двумя факторами. Во-первых, у нас гораздо больше информации об этом сегменте. Во-вторых, на корпоративном рынке, особенно в конце года, проскакивает немало проектов, когда товар нужен здесь и сейчас. Соответственно продается то, что есть в наличии и подходит по цене.

По нашим оценкам, объем рынка моноблоков вырос до 15 тыс. устройств (с 12 тыс. в 2020 г.). С рынка постепенно уходят модели на процессорах Pentium и Celeron, а также устройства с диагональю 22 дюйма. Стабильно растет средняя цена, как у нас, так в целом по рынку. Это не может не радовать, поскольку потребитель отдает предпочтение более функциональным устройствам.

В сегменте десктопов на розничном рынке мы практически не играем, из-за сильной конкуренции со стороны локальных сборщиков. Если говорить о корпоративном сегменте, то соотношение продаж десктопов (точнее сказать неттопов) к моноблокам составляет 3 к 1. Основным фактором, влияющим на развитие потребительского рынка моноблоков, стал глобальный дефицит комплектующих. В связи с чем основной задачей всех вендоров, работающих в Украине, стал поиск возможности произвести товар. Данный фактор к тому же осложнился проблемами с доставкой.

На сегодня доля моноблоков в общих продажах ПК в Украине не слишком высока. Однако думаю, со временем мы придем к доминированию All-in-one над десктопами, как на развитых рынках. С моей точки зрения десктопы останутся в качестве игровых устройств с мощными дискретными видеокартами и в корпоративном рынке в виде неттопов. Большую часть потребительского сегмента займут моноблоки.

Одной из наиболее ходовых моделей в нашей линейке в настоящее время является Aspire C24-1650 (24 дюйма IPS-экран, MVA-матрица, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ NVMe SSD, клавиатура, мышь).

Судя по нашим проектам, спрос со стороны корпоративных заказчиков и госсектора изменился незначительно. Мы стараемся держать длинные позиции, которые во втором полугодии оказываются востребованы просто потому, что бюджетные закупки часто стартуют поздно и единственным шансом на получение товара до конца года является покупка его со склада дистрибьютора. В основном это конфигурации подобные вышеприведенной. Также продается много устройств с Core i5 1135G7. В образовании мы концентрируемся в основном на ноутбуках, это гораздо более удобный для нас бизнес.

Ярослав Северин

менеджер компании «ASUS Украина»

Что стимулирует украинский рынок моноблоков?

Рынок моноблоков развивается, украинский потребитель все чаще выбирает их как более инновационные и удобные устройства для ежедневного применения. За прошедший год мы наблюдали 53% рост «год к году» и ожидаем позитивной динамики в наступившем году.

Моноблоки медленно, но уверенно замещают ПК в офисе и дома. На сегодня их доля в общих продажах десктопов превышает 11%, по нашим оценкам.

Как и во всей индустрии, производители моноблоков также столкнулось с дефицитом компонентов и ростом цен. Однако доступность комплектующих для производства All-in-one все же была лучше.

Рынок однозначно демонстрирует рост в сегментах устройств с диагональю 23,8 и 27 дюймов, сокращая предложение в сегменте 21,5" (про диагональ 19,5" уже можно забывать).

Следующий тренд – полный переход на накопители SSD. При этом объем 256 ГБ уже замещается на более комфортные 512 ГБ и 1 ТБ.

Трендами 2022 г. будет использование двух и трех высокоскоростных накопителей, а также оперативной памяти большего объема для удовлетворения потребностей взыскательных покупателей. Также ожидается расширение предложений на базе процессоров AMD.

На мой взгляд, рынок моноблоков ожидает рост объемов продаж, углубление и расширение ассортимента. Это произойдет в связи с появлением предложений от новых глобальных игроков и увеличением активности локальных сборщиков. В результате конкуренция усилится, а качество продаваемых устройств повысится.

Совсем недавно ASUS начал продажи серии моноблоков Zen AiO 24 (A5401WU) в новом дизайне. Наиболее популярная «рабочая лошадка» – это конфигурация 23,8 дюйма, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопитель. Для требовательных пользователей в Украине доступны модели на старших процессорах Intel Core i5 и i7, а также на базе процессоров AMD Ryzen, c большими объемами оперативной памяти и SSD.

Сегмент корпоративных заказчиков также показал рост, в связи с активной компьютеризацией структур госсектора, открытием новых и модернизацией большого количества существующих больниц, обновлением оборудования торговых точек. Между тем SMB-сегмент (особенно гостиничный бизнес) все еще консервативен.

Немного лучше обстоят дела у крупных торговых сетей и в банковском секторе. Для этих сегментов уже доступны сверхмощные модели серии ExpertCenter E5 AiO 22 и 24 с двумя экранами и широким ассортиментом интерфейсов (шесть USB, Thunderbolt 4, выход HDMI 2.0a, DisplayPort 1.4, COM-порт).

Отдельный, но очень востребованный сегмент – это точки самообслуживания, где прекрасно себя зарекомендовал моноблок с диагональю экрана 15,6 дюймов. Обновленная модель E1600 уже в производстве и будет доступна в Украине начале второго квартала.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  