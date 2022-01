Главная » Статьи Что стимулирует украинский рынок моноблоков? Автор – Евгений Куликов , 28 января, 18:10 0

По предварительным оценкам, отечественный рынок компьютеров «все-в-одном» в условиях глобального дефицита электронных компонентов за год смог вырасти примерно на треть и достиг около 15 тыс. единиц или порядка 11 млн. долл. в деньгах. Какие факторы способствовали такой динамике, и каковы перспективы на ближайший год, мы спросили у ведущих поставщиков. Николай Антонюк руководитель направления персональных компьютеров компании Lenovo в Украине Рынок за последний год пережил немало изменений из-за перехода на дистанционный формат работы и учебы. Многие пользователи выбирали себе компьютер для дома с оптимальным набором параметров, компактный и стильный. Кроме того, в интернете появилось больше информации о моноблоках, что также способствовало привлечению новых покупателей. А дефицит в сегменте ПК в целом стимулировал потребителей обратить внимание на альтернативные форм-факторы. Наша компания предлагает широкий выбор моделей и конфигураций AIO. Постоянный дефицит на протяжении года, к сожалению, не дал возможности в полной мере удовлетворить спрос – в результате сбыт в годовом сопоставлении вырос не столь существенно. Думаю, это способствовало формированию отложенного спроса. Рыночная доля Lenovo по результатам года достигла 24%. На сегодня моноблоки составляют почти 23% общих продаж десктопов. Сохранится ли спрос в 2022 г.? Уверен, что да. А если будет позитивная динамика по доступности, то мы увидим и очередной рост рынка. Чем больше людей приходит к тому, что рабочее место расположено преимущественно дома, тем меньше нужен ноутбук. Ведь моноблок идеально вписывается в домашнее рабочее место, как в интерьер, так и с точки зрения удобства работы. В потребительском сегменте продажи выросли на 30% (в штучном выражении). Сокращается реализация диагоналей 22" и ниже. Около 70% сбыта в штуках приходится на моноблоки диагонали 24". В модельном ряду Lenovo, как наиболее полюбившиеся пользователям, выделяются ideacentre 3i и 5. Самые востребованные характеристики – процессор Intel Сore і5, оперативная память 8 ГБ и твердотельный накопитель SSD. В коммерческом сегменте спрос на моноблоки наблюдался в первую очередь в образовании и медицине. Однако стоимость моноблока, как правило, несколько выше, чем у ноутбука или решения «десктоп + монитор». В этом на сегодня основная причина низкого спроса со стороны корпоративного заказчика. Но в различных сегментах мы наблюдаем, что все больше клиентов приходят к пониманию преимуществ моноблока для организации рабочего места. Антон Журавский продакт-менеджер направления ПК и моноблоки компании Artline В прошлом году рынок моноблоков однозначно рос. И связано это было в первую очередь с достаточно серьезным дефицитом мониторов. Он имел место весь год, но особенно проявился в четвертом квартале. Если в «обычное» время моноблок, как правило, стоил до 20% дороже по сравнению с аналогичной конфигурацией ПК + монитор, то в 2021 г. эта разница стала минимальной. Также положительно на продажу моноблоков повлияло развитие нашей компанией линейки устройств, построенных на базе стандартных десктопных процессоров. Большинство А-брендов использует в своих линейках AIO низковольтные чипы, предназначенные для ноутбуков. Мы же ставим стандартные модели, которые кроме более высокой производительности, предлагают заказчикам большую гибкость в подборе конфигурации и простоту дальнейшего обслуживания и модернизации. Наиболее популярной конфигурацией в нашем ассортименте была стандартная Intel Core i3-10100, 8 ГБ ОЗУ, 240 ГБ SSD, в разных вариантах исполнения корпуса (с веб-камерой или без, с регулируемой по высоте подставкой или без нее). Такой конфигурации, как правило, достаточно большинству заказчиков для стандартных офисных задач. Если говорить о прогнозах на 2022 г., то, к сожалению, мы ожидаем сокращения рынка моноблоков и возврата продаж к показателям 2020 г. Так как уже наблюдается тенденция к снижению цен на мониторы, и это повлияет на сокращение спроса. Алексей Калиновский бизнес-менеджер представительства компании Acer в Украине, по корпоративным ноутбукам и десктопам О динамике украинского рынка моноблоков я бы рассуждал в разрезе именно потребительского сегмента. Там динамика просматривается четче в связи с двумя факторами. Во-первых, у нас гораздо больше информации об этом сегменте. Во-вторых, на корпоративном рынке, особенно в конце года, проскакивает немало проектов, когда товар нужен здесь и сейчас. Соответственно продается то, что есть в наличии и подходит по цене. По нашим оценкам, объем рынка моноблоков вырос до 15 тыс. устройств (с 12 тыс. в 2020 г.). С рынка постепенно уходят модели на процессорах Pentium и Celeron, а также устройства с диагональю 22 дюйма. Стабильно растет средняя цена, как у нас, так в целом по рынку. Это не может не радовать, поскольку потребитель отдает предпочтение более функциональным устройствам. В сегменте десктопов на розничном рынке мы практически не играем, из-за сильной конкуренции со стороны локальных сборщиков. Если говорить о корпоративном сегменте, то соотношение продаж десктопов (точнее сказать неттопов) к моноблокам составляет 3 к 1. Основным фактором, влияющим на развитие потребительского рынка моноблоков, стал глобальный дефицит комплектующих. В связи с чем основной задачей всех вендоров, работающих в Украине, стал поиск возможности произвести товар. Данный фактор к тому же осложнился проблемами с доставкой. На сегодня доля моноблоков в общих продажах ПК в Украине не слишком высока. Однако думаю, со временем мы придем к доминированию All-in-one над десктопами, как на развитых рынках. С моей точки зрения десктопы останутся в качестве игровых устройств с мощными дискретными видеокартами и в корпоративном рынке в виде неттопов. Большую часть потребительского сегмента займут моноблоки. Одной из наиболее ходовых моделей в нашей линейке в настоящее время является Aspire C24-1650 (24 дюйма IPS-экран, MVA-матрица, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ NVMe SSD, клавиатура, мышь). Судя по нашим проектам, спрос со стороны корпоративных заказчиков и госсектора изменился незначительно. Мы стараемся держать длинные позиции, которые во втором полугодии оказываются востребованы просто потому, что бюджетные закупки часто стартуют поздно и единственным шансом на получение товара до конца года является покупка его со склада дистрибьютора. В основном это конфигурации подобные вышеприведенной. Также продается много устройств с Core i5 1135G7. В образовании мы концентрируемся в основном на ноутбуках, это гораздо более удобный для нас бизнес. Ярослав Северин менеджер компании «ASUS Украина» Рынок моноблоков развивается, украинский потребитель все чаще выбирает их как более инновационные и удобные устройства для ежедневного применения. За прошедший год мы наблюдали 53% рост «год к году» и ожидаем позитивной динамики в наступившем году. Моноблоки медленно, но уверенно замещают ПК в офисе и дома. На сегодня их доля в общих продажах десктопов превышает 11%, по нашим оценкам. Как и во всей индустрии, производители моноблоков также столкнулось с дефицитом компонентов и ростом цен. Однако доступность комплектующих для производства All-in-one все же была лучше. Рынок однозначно демонстрирует рост в сегментах устройств с диагональю 23,8 и 27 дюймов, сокращая предложение в сегменте 21,5" (про диагональ 19,5" уже можно забывать). Следующий тренд – полный переход на накопители SSD. При этом объем 256 ГБ уже замещается на более комфортные 512 ГБ и 1 ТБ. Трендами 2022 г. будет использование двух и трех высокоскоростных накопителей, а также оперативной памяти большего объема для удовлетворения потребностей взыскательных покупателей. Также ожидается расширение предложений на базе процессоров AMD. На мой взгляд, рынок моноблоков ожидает рост объемов продаж, углубление и расширение ассортимента. Это произойдет в связи с появлением предложений от новых глобальных игроков и увеличением активности локальных сборщиков. В результате конкуренция усилится, а качество продаваемых устройств повысится. Совсем недавно ASUS начал продажи серии моноблоков Zen AiO 24 (A5401WU) в новом дизайне. Наиболее популярная «рабочая лошадка» – это конфигурация 23,8 дюйма, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопитель. Для требовательных пользователей в Украине доступны модели на старших процессорах Intel Core i5 и i7, а также на базе процессоров AMD Ryzen, c большими объемами оперативной памяти и SSD. Сегмент корпоративных заказчиков также показал рост, в связи с активной компьютеризацией структур госсектора, открытием новых и модернизацией большого количества существующих больниц, обновлением оборудования торговых точек. Между тем SMB-сегмент (особенно гостиничный бизнес) все еще консервативен. 