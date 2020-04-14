Что делает Microsoft для обеспечения безопасности в Teams

14 апреля 2020 г., 12:35

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Видеоконференции в одночасье стали очень важной частью нашей повседневной жизни и работы. Множество людей на земле теперь работают, учатся и общаются с коллегами, друзьями и семьей, используя возможности современных технологий, включая Microsoft Teams.

Поэтому теперь больше, чем когда-либо, людям необходимо быть уверенными в приватности и безопасности своих виртуальных переговоров. Для Microsoft конфиденциальность и безопасность всегда имели большое значение, и для их обеспечения прилагается немало усилий.

Пользователям доступен целый ряд настроек безопасности и конфиденциальности. Например, вы решаете, кто из людей вне вашей организации может заходить на встречи самостоятельно, а кто должен подождать в лобби, прежде чем его впустят. Вы также можете удалять участников прямо во время встречи, назначать «докладчиков» и «посетителей» и определять, кто из участников встречи может демонстрировать контент. С помощью гостевого доступа вы можете добавлять людей не из вашей организации, сохраняя контроль над вашими данными. Функции модерации позволяют вам решать, кому позволено делать публикации и делиться контентом. Встроенный искусственный интеллект (ИИ) проводит мониторинг чатов, предотвращая негативное поведение, такое как травля или преследования.

Все участники получают оповещение, когда начинается запись встречи, присутствующие на встрече онлайн могут ознакомиться с нашим уведомлением о конфиденциальности самостоятельно. Записи доступны только приглашенным на встречу и тем, кто ее посетил. Записи хранятся в централизованном хранилище, защищенном шифрованием, доступ к которым возможен по специальным разрешениям.

Вот некоторые обязательства Microsoft по сохранению конфиденциальности пользователей:

Компания не использует данные из Teams, чтобы предложить вам рекламу;

Не отслеживает степень вовлеченности участников вашей встречи в Teams;

Ваши данные удаляются после отмены или окончания срока действия подписки;

Компания принимает серьезные меры для ограничения доступа к вашим данным и четко формулирует требования для ответа на запросы данных, поступающие от государства;

Предоставляет регулярные отчеты о прозрачности на Transparency Hub;

Microsoft защищает ваши персональные данные и информацию учетной записи, в том числе за счет многофакторной аутентификации (MFA).

Являясь одним из лидеров в области безопасности, Microsoft обрабатывает более 8 трлн. сигналов каждый день и использует их, чтобы проактивно защищать вас от угроз. В Teams все передаваемые данные защищены шифрованием, а в состоянии покоя они хранятся в безопасной сети дата-центров, используя безопасный протокол передачи данных в реальном времени (SRTP) для передачи видео, аудио и демонстрации контента с рабочего стола.

Чтобы соответствовать международным, национальным, региональным и отраслевым требованиям, Teams поддерживает более 90 нормативных стандартов и законодательных актов, включая HIPAA, GDPR, FedRAMP, SOC, а также Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) для безопасности учащихся и детей.

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