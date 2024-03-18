Чотири нові супутники Sateliot дадуть змогу під'єднати 7 млн IoT-пристроїв

18 марта 2024 г., 14:25

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За повідомленням Sateliot, компанія запланувала на це літо запуск за допомогою SpaceX чотирьох нових супутників для підключення близько 7 мільйонів IoT-пристроїв. Нагадаємо, Sateliot - перша компанія, що управляє супутниковим угрупованням 5G IoT на низькій навколоземній орбіті (LEO), яке виступає як безшовне роумінгове розширення стільникових мереж.



Зазначається, що із запуском цих чотирьох супутників, а також двох, що вже перебувають на орбіті Землі, Sateliot вступає в першу фазу формування свого угруповання, відкриваючи його комерційне використання.



Досить компактні супутники Sateliot складаються з 4 кубів, кожен габаритами 20x10x35 см. А їхня вага - близько 10 кг. Вони перебуватимуть на орбіті висотою від 500 до 600 км, матимуть термін служби п'ять років і покриватимуть 100% території планети.



Однак головне в цих супутниках - їхня внутрішня частина, що підтримується власною технологією, перевіреною і схваленою Європейським космічним агентством (ESA) та організацією 3GPP, яка об'єднує основних учасників телекомунікаційного сектора. Ця технологія є стандартною і відкритою для всіх громадян, державних адміністрацій і компаній.



Жауме Санпера, генеральний директор і співзасновник Sateliot, сказав: "Ми готові вийти в новий вимір, як технологічний, так і комерційний. Ми все ближче до того, щоб стати першим у світі угрупованням IoT, що працює за стандартом 5G. І ми поставимо Іспанію в авангард революції нового простору".



Особливістю стандарту є його масштабованість, легкість у підтримці та оновлюваність, що дає змогу поступово розгортати сузір'я відповідно до вимог клієнтів. За повідомленням Sateliot, на початку надаватимуться послуги зв'язку для IoT-додатків, як-от сільське господарство, для яких потрібно лише два щоденних повідомлення, а в перспективі - послуги в режимі реального часу по всьому світу. Таким чином, Sateliot зможе надавати послуги за допомогою свого угруповання вже на першому етапі, на відміну від інших компаній, яким необхідно розгорнути набагато більше супутників для аналогічного комерційного старту.

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