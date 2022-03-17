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Тимур Ягофаров

Чому російська пропаганда вмить «забула» про кібератаки проти України?

17 марта 2022 г., 17:55
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У рамках пресбрифінгу, присвяченого питанням кібербезпеки в умовах війни Російської Федерації проти України, було оголошено результати цікавого дослідження.

Заступник Голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора, який виступив на цьому онлайновому заході, повідомив, що ця організація провела аналіз того, як російські засоби масової інформації висвітлювали тематику кібератак на українську ІТ-інфраструктуру. Виявляється, до 24 лютого російські медіа широко висвітлювали кібератаки проти України, уникаючи згадування, що атаки здійснювалися російськими хакерами. Після вторгнення 24 лютого російська пропаганда змінила фокус із кібератак в Україні на висвітлення кібератак на російську інформаційну інфраструктуру.
Чому російська пропаганда вмить «забула» про кібератаки на Україні?
Аналіз публікацій здійснювався за період від 1 лютого 2022 до 6 березня 2022. Було проаналізовано 6 тис. джерел новин в російському та українському сегментах, використаних із пропагандистською метою.

«При цьому, за даними CERT-UA, кількість атак на критичну інфраструктуру України не зменшилася», – зазначив під час брифінгу Віктор Жора.

Відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Жора повідомив, що державні органи нашої країни не займаються координацією будь-якої кіберактивності наступального характеру, націленої на об'єкти РФ. При цьому згідно з наведеними під час пресбрифінгу даними, від початку військової агресії проти України російськими кіберзловмисниками  здійснено понад 3 тис. DDoS-атак. Російські хакери найчастіше атакували інформаційні ресурси державних органів, установ та компаній фінансового сектору та сфери телекомунікацій.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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