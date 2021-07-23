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Число клиентов Vodafone IoT Monitor растет на 17% ежемесячно

23 июля 2021 г., 14:05

Vodafone обхявила статистику пользования услугой IoT Monitor.

Эта услуга для пакетного управления IoT SIM-картами на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone была запущена в феврале прошлого года.

Сейчас ежемесячный прирост пользователей услуги IoT Monitor составляет 17%. Основные сферы бизнеса, которые пользуются услугой – это финансы, автотрекинг и охранные системы. Интересно, что 65% клиентской базы составляют новые клиенты Vodafone. Кроме того, клиенты компании каждый месяц пользуются услугой в роуминге в более чем 20-странах.

IoT connectivity-платформа, на базе которой работает услуга IoT Monitor, разработана в Германии и успешно эксплуатируется сегодня в 42 странах мира, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах. Наиболее востребована услуга среди таких предприятий, как банки, охранные службы, предприятия ЖКХ, транспортные и логистические компании, а также среди разработчиков IoT комплектующих, агропредприятий и компаний, работающих в сфере Smart City.

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