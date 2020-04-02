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Чипы AMD EPYC второго поколения используются в серверах IBM Cloud Bare Metal

2 апреля 2020 г., 12:55
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Чипы AMD EPYC второго поколения используются в серверах IBM Cloud Bare Metal

Компания Advanced Micro Devices сообщила о расширении числа партнеров, выпускающих серверы на ее чипах  AMD EPYC второго поколения. Теперь на их основе свои решения предлагает и IBM Cloud.

Наблюдатели отмечают, что этот анонс весьма важен в противостоянии AMD и Intel. Чипы AMD EPYC уже используется в облачных дата-центрах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

Напомним, что процессоры AMD EPYC 7642 базируются на архитектуре Zen 2 и производятся по технологии 7 нм.

IBM Cloud предложит двухпроцессорные Bare Metal решения, которые содержат 96 ядер. Системы оснащены чипами с частотой 2,3 МГц (в режиме Max Boost до 3,3 МГц), работающие с восьмиканальной памятью на сокет объемом до 4 ТБ. Они поддерживают до 24 локальных накопителей и предоставляют выбор из ОС - RHEL, CentOS, Ubuntu, MS Server.

Анонсированные решения доступны в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и могут быть заказаны через портал IBM Cloud.

«AMD и IBM Cloud в настоящее время работают вместе, чтобы обеспечить наилучшее решения в категории IBM Cloud Bare Metal для клиентов, чьи рабочие нагрузки требуют большого числа ядер и высокой пропускной способности», - заявил (Satinder Sethi) Сатиндер Сетхи, генеральный менеджер IBM Cloud Infrastructure Services.

Согласно отчету Synergy Research Group в настоящее время IBM занимает четвертое место на мировом рынке облачных вычислений с долей рынка 6%. AWS сохраняет первое место с долей рынка 33%, за ней следуют Microsoft Azure и Google Cloud Platform.


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