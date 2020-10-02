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Чипы 5G подняли вверх выручку рынка baseband-процессоров

2 октября 2020 г., 16:15

Вопреки негативному влиянию пандемии COVID-19 на индустрию компонентов, во второй календарной четверти года глобальный рынок baseband-процессоров вырос в денежном выражении на 20% «YoY», — сообщает Strategy Analytics.

При этом, рост выручки был достигнут несмотря на сокращение поставок в пределах 15% «YoY». Спад в сегменте baseband-процессоров для GSM/GPRS/EDGE, W-CDMA и LTE был сглажен высоким спросом на чипы с поддержкой 5G. Во многом благодаря последним, средняя стоимость продуктов Qualcomm достигла наиболее высокой отметки за последние пятнадцать лет. Благодаря 5G, выручка MediaTek увеличилась на 63% «YoY».

Ключевые позиции сохранили Qualcomm, HiSilicon, MediaTek, Intel и Samsung, причем под контролем Qualcomm находится 39% рынка. В Тор-3 также вошли HiSilicon (22%) и MediaTek (17%).

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