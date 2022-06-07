7 июня 2022 г., 17:01

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Сьогодні чатився з одним executive search і вона вирішила зробити собі оверв'ю, що діється на ринку - подивитись у якому стані зараз хайтек індустрія з погляду хайрингу.

Багато вона розповідала, але що цікаво. Ви ж знаєте, що хайтек готується до кризи, скорочує хайрінг та звільняє людей. Писали що 16К топові компанії вже звільнили, готуються звільнити ще 20К, вже скоротили в індустрії до 100К контракторів, аутстафу і аутсорсу. І далі різатимуть.

Я пережив кризу 2009 року в індустрії і хайтек тоді мав дві стратегії: 1) скоротити людей і зменшити бюджет на лейбор-кости, 2) за ті ж гроші взяти крутіших персонажів. Так от зараз народ намагається реалізувати сценарій 2. Не у всіх виходить, але багато компаній і звільняють і наймають.

Ось, що цікаво і про що не говорять вголос. Частка російських розробників серед тих, хто звільняється - ненормально висока. А у найманих ненормально низька. Нічого особистого, але є деякі ризики, з яких є три, які найбільши:

1. Хер його знає що буде далі з санкціями - російським паспортам зараз навіть з рахунками в банках погано, незрозуміло як їм платити гроші і як на це дивитиметься внутрішній та банківський комплайнс.

2. Усі справді бояться шпигунів. ФСБ не спить, у багатьох бекграунд у “тындыксе” або ФСБрський лаб. Чим розбиратися, краще триматися подалі.

3. Всі вони зараз демотивовані через те, що відбувається в мордорі. Українці, до речі, теж, але нашим поки що прощають це все і підтримують. А росіянам - ні.

Ось така тиха дискримінація, яка з індустрії вимиває людей із певними паспортами. І є очікування, що вони будуть або йти в інші професії або повертатися до Мордора. Тож, можливо, їхати російським програмістам буде нікуди.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист