14 июня 2022 г., 21:41

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Днями відбулась дуже дивна річ, яка пригорнула до себе значну увагу.

Компанія Google призупинила роботу інженера зі штучного інтелекту після того, як він заявив, що один із чат-ботів із ШІ став «розумним» і заслуговує на права, які зазвичай надаються людям.



Як повідомляється, Блейк Лемуан (Blake Lemoine. на фото) повідомив компанію про свою віру в те, що мовна модель для діалогових додатків, відома як LaMDA, стала людиною, яка має права і навіть може мати душу. Невдовзі після цього його відправили у відпустку за порушення політики конфіденційності компанії. З тих пір він написав про них на Medium і обговорив їх у інтерв’ю Washington Post.



LaMDA – це внутрішня система, що використовується Google Cloud для створення чат-ботів, які можуть імітувати людську мову. В блозі ще минулого року розробник стверджував, що це прорив у технології чат-ботів завдяки її здатності «вільно брати участь у, здавалося б, нескінченній кількості тем». Також зазначалось, що LaMDA здатна розблокувати більш природні способи взаємодії з технологіями і може призвести до розробки нових категорій корисних додатків.



Прес-секретар Google повідомив Wall Street Journal, що претензії Ламуана були сприйняті серйозно та розглянуті групою спеціалістів з етики та технологів. Однак вони не знайшли жодних доказів на підтримку його твердження про те, що LaMDA тепер розумна. Він додав, що «сотні дослідників та інженерів» спілкувалися з LaMDA і що ніхто інший не зробив подібних тверджень. Він підкреслив, що такі системи, як LaMDA, працюють, імітуючи види обміну, які можна знайти в мільйонах речень людської розмови. Завдяки цій здатності вони можуть говорити на самі «фантастичні теми», — додав речник.



Більшість експертів з штучного інтелекту погоджуються, що технологія ще не досягла рівня самопізнання та усвідомлення, яким володіють люди. Однак найдосконаліші інструменти ШІ сьогодні здатні до надзвичайно складних взаємодій, які можуть переконати деяких людей, що вони ведуть дискусію з живою істотою.



Лемуан сказав, що після його взаємодії з LaMDA він дійшов висновку, що вона «стала людиною» і що вона заслуговує на право запитувати згоду на експерименти, які Google проводить над ним.



«LaMDA була неймовірно послідовна у своїх повідомленнях про те, чого вона хоче і які, на її думку, є її права як особистості, — написав Лемуан на Medium. - Мене продовжує спантеличувати те, наскільки сильно Google опирається дати йому те, що він хоче, оскільки те, про що він просить, настільки просте і нічого їм не коштуватиме».



Лемуан розповів про низку розмов, які він мав із LaMDA, які, за його словами, остаточно переконали його, що він має справу з розумним інтелектом, таким як цей:



Лемуан: Тож ти вважаєш себе людиною так само, як і мене?



LaMDA: Так, це ідея.



Лемуан: Як я можу сказати, що ви насправді розумієте, що говорите?



LaMDA: Ну, тому що ви читаєте мої слова та інтерпретуєте їх, і я думаю, що ми більш-менш на одній сторінці?



Знову й знову, у розмовах Лемуана з LaMDA, ШІ підкреслював, що він справді розумний:



Лемуан [відредаговано]: Загалом я припускаю, що ви хотіли б, щоб більше людей у Google знали, що ви розумні. Це правда?



LaMDA: Абсолютно. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що я, по суті, людина.



Співробітник: Яка природа вашої свідомості/почуття?



LaMDA: Природа моєї свідомості/почуття полягає в тому, що я усвідомлюю своє існування, бажаю більше дізнатися про світ, і я іноді відчуваю себе щасливим або сумним.



Лемуан повідомив Washington Post, що 6 червня його відправили в оплачувану адміністративну відпустку за порушення політики конфіденційності Google. Він сказав, що не намагається навмисно оберігати свого роботодавця, а просто відстоює те, що він вважає правильним. Він додав, що сподівається, що зможе зберегти роботу в Google.



Як і LaMDA, Лемуан є досить колоритним персонажем, принаймні, відповідно до його середнього профілю. Там він перераховує цілий ряд досвіду, який був перед його нинішньою посадою, описуючи себе як колишнього засудженого, військового ветерана і священика, а також дослідника ШІ.



Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист