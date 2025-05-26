Чи вимикати передачу даних у мережах під час повітряних тривог?

26 мая 2025 г., 14:34

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За інформацією The Economist, ворожі дрони почали підтримувати обмін даними по каналу мобільного інтернет-підключення. Не можу цей матеріал обійти стороною.

Мою увагу привернув ось цей абзац.

Під час аналізу останньої партії дронів Shahed, інженери зазначають, що одне з їхніх найбільших занепокоєнь — це спосіб керування російськими дронами. Вони кажуть, що найновіші моделі не реагують на електронну боротьбу України РЕБ. Причина в тому, що ці дрони більше не залежать від GPS, який легко заглушити, керуються штучним інтелектом і використовують українські мережі інтернету та мобільного зв’язку.



Команда розповіла, що нещодавно в одному з дронів, який вони розбирали, знайшли записку — імовірно залишену співчутливим російським інженером — у якій йшлося про новий алгоритм керування. У записці зазначалося, що дронами керують через ботів у соцмережі Telegram, які в реальному часі надсилають польотні дані відеооператорам.

От такий абзац є у цьому матеріалі. Коментувати цю конспірологічну історію з запискою я не буду. А от те що згадали про GPS, спуфінг, мобільних операторів, натякає нам на те, що шахеди якось живуть в середині мобільних операторів коли летять над нашою територією.

Так це може бути пластикова sim картка, e-sim, або софтова сімка (SIM-картка, реалізована в софті, а не на фізичному чіпі), використовуючи цей набір вони можуть вже літати по a-gps.

Немає сенсу тепер ставити CRPA антени, які мають досить велику вартість. Не знаю, так це чи ні, але якщо це так, то досить зрозуміло тепер, чому у росії під час тривоги мобільні оператори вимикають свої мережі мобільного звʼязку. Не скажу, що ця новина для мене щось дійсно новеньке, робота з цього питання ведеться давно на комітеті.

Що правда не всі мобільні оператори якось йдуть на зустріч у комунікації, та напрацювання рішень, щоб обмежити використання шахедами інфраструктури оператора. Щодо згадування Інтернет, скоріше мова йде про канал звʼязку, для передавання на дрон якоїсь інформації. Або отримувати з дрона якихось метрик, з візуалізацією в телеграм. Як приклад, повідомлення з дрона:

Проблема: Интерфейс ether3(ххххх):

Топливо на два часа.

Высота хх

Скорость хх

Потерян линк с бпла в точке, координати ххххх

Хост: шахед 1

IP хоста: хх хх хх хх

Проблема возникла 2025.05.25 в 19:59:37

Важность: Средняя

Збираючі якісь метрики через той самий телеграм, можна точно потім це все візуалізувати десь у дашборді. Але не треба одразу закривати телеграм, та переводити SIM-картки на паспорти. Це жодним чином не розвʼяже питання системно. А от вимикати ту саму передачу даних на мережах операторів, це думаю питання часу…

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