Четыре обязательные технологии в области облачной безопасности, по Gartner

15 декабря 2021 г., 17:05

Hype cycle (цикл ажиотажа) - это графическое отображение проникновения, адаптации и социального влияния специфических технологий. Термин был введен Gartner. C 1995 г. компания использует эту методику для описания и оценки энтузиазма, который вызывает у пользователей появление новых технологических решений.

Внедрение облачных технологий росло задолго до пандемии, и теперь Gartner прогнозирует, что к концу этого года количество развертываний общедоступных облаков превысит количество рабочих нагрузок в частных ЦОД. С этим ростом возникает острая необходимость в улучшении безопасного доступа к Интернету, облачным сервисам и облачным приложениям.

«Стратегии cloud first сейчас распространены даже среди организаций, не склонных к риску, - говорит Том Кролл (Tom Croll), старший директор-аналитик Gartner. - Однако выполнение по-прежнему затруднено из-за отсутствия необходимых навыков и инструментов для обеспечения безопасного развертывания облачных вычислений».

Облачная безопасность - это самый быстрорастущий сегмент на рынке технологий и услуг ИБ, с особым интересом к инновациям для поддержки удаленной работы и ускорения цифрового бизнеса.

Gartner Hype Cycle for Cloud Security, 2021, суммирует 29 наиболее значимых технологий, которые обеспечивают реализацию контролируемых, совместимых и экономичных облачных стратегий. Однако среди них есть четыре, которые, как принято говорить, must have.

- Сервис безопасного доступа на границе (Secure Access Service Edge, SASE)

SASE предоставляется как услуга и обеспечивает доступ к системам на основе идентификатора устройства или объекта в сочетании с контекстом в реальном времени и политиками безопасности и соответствия. SASE значительно упрощает доставку и работу критически важных сетевых служб и служб сетевой безопасности, главным образом, с помощью облачной модели, повышая гибкость, отказоустойчивость и безопасность. Gartner прогнозирует, что SASE окажет трансформирующее влияние в течение следующих двух—пяти лет.

- Служба безопасности на границе (Security Service Edge, SSE)

SSE защищает доступ к сети, облачным сервисам и частным приложениям. Возможности включают контроль доступа, защиту от угроз, безопасность данных, мониторинг безопасности и контроль допустимого использования, все это обеспечивается интеграцией на основе сети и API. Gartner прогнозирует, что SSE окажет большое влияние в ближайшие три—пять лет.

- Управление состоянием безопасности SaaS (SaaS Security Posture Management, SSPM)

Инструменты SSPM постоянно оценивают риски безопасности и управляют состоянием безопасности приложений SaaS. Основные возможности включают создание отчетов о конфигурации собственных параметров безопасности SaaS, управление разрешениями идентификации и предложения по улучшению конфигурации для снижения риска. Gartner прогнозирует, что SSPM окажет большое влияние в следующие пять—десять лет.

- Платформы защиты облачных приложений (Cloud Native Application Protection Platforms, CNAPP)

CNAPP - новинка в Gartner Hype Cycle в этом году. Это интегрированный набор средств безопасности и соответствия нормативным требованиям, предназначенный для обеспечения безопасности и защиты облачных приложений в процессе разработки и производства. Gartner прогнозирует задержку от пяти до десяти лет до того, как CNAPP станет использоваться регулярно, но ожидает значительного воздействия.

