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Червоний Хрест отримає для України 6 млн дол. допомоги від Samsung

17 марта 2022 г., 16:05
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За заявою Samsung Electronics, компанія виділить для Товариства Червоного Хреста України $6 млн, з яких $1 млн буде спрямовано на забезпечення споживчою електронікою. Решта $5 млн призначено для закупівлі їжі, води й предметів першої необхідності для людей в укриттях, медичного обладнання й ліків, а також дитячих речей і харчування.

«Безліч людей сьогодні опинилося в скрутному становищі. Цілі родини змушені лишити свої домівки, не знаючи, що на них чекає завтра. Це наш обов’язок як соціально відповідальної компанії: надати всю можливу допомогу в такі скрутні та нелегкі часи», – прокоментував Денні Рю (Danny Ryu), президент компанії «Samsung Electronics Україна».

«З 24 лютого Товариство Червоного Хреста України мобілізувало всі свої сили та використало наявні ресурси для допомоги населенню України. 280 місцевих організацій, 24 регіональні, 500 співробітників, 6 тисяч волонтерів, з яких 3 тисячі волонтерів резерву, цілодобово допомагають українцям, не зупиняючись ні на мить. Наразі для допомоги населенню Товариство Червоного Хреста України найперше потребує аптечок невідкладної допомоги та медичних засобів для поранених. Вимушеним переселенцям і людям, які застрягли в укриттях, украй необхідна їжа, засоби особистої гігієни та медична допомога, і ми вдячні компанії Samsung Electronics за швидку реакцію та суттєву допомогу найбільш ураженим верствам цивільного населення», – заявив Ярослав Івахно, координатор відділу мобілізації ресурсів Червоного Хреста України.

 

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