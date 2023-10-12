Черговий блок АЕС вийшов з ремонту на три дні раніше

12 октября 2023 г., 10:25

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Міністерство енергетики України повідомило, що на одній з АЕС країни на чотири дні раніше запланованого терміну вийшов з ремонту атомний блок. Він зміцнить енергосистему додатковими 415 МВт потужності, працює на ядерному паливі Westinghouse, яке було вироблено компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом».

«Атомна генерація минулої зими стала основою енергосистеми країни і залишатиметься такою цього опалювального сезону. Загалом електроенергії, яку генерують наші електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Працівники всіх видів генерації та розподільних мереж працюють 24/7, аби вчасно підготувати енергосистему до зими», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Варто додати, що це восьмий атомний блок, який було відремонтовано за період масштабної ремонтної кампанії в енергетиці. Ще один - дев'ятий - буде підключено найближчим часом.

Той факт, що підключений блок працює на ядерному паливі Westinghouse, демонструє курс України на зміцнення енергетичної незалежності. Адже раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва.

«Це крапка монополії рф на ринку ядерного палива цього типу. А також демонстрація світові прикладу того, як можна усунути державу-терориста з ринків ядерних технологій», - підкреслив Герман Галущенко.

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