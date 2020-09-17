Через три года IBM планирует выпустить квантовый компьютер с 1000 кубитов

17 сентября 2020 г., 16:35

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IBM представила свою «Дорожную карту» для квантовых вычислений, согласно которой в 2023 г. компания будет создана система с 1000 кубитов. В этом устройстве предполагается решить проблемы масштабируемость, расчистив путь к компьютерам с миллионом и более кубитов.

«Мы думаем, что [это] позволит нам сделать шаг от шумных, маленьких устройств сегодняшнего дня к насчитывающиму миллионы кубитов оборудованию будущего, — сказал Джей Гамбетта (Jay Gambetta), вице-президент IBM Quantum. — Наши аппаратные планы преследуют более масштабную цель — разработать и развернуть в облаке полнофункциональный квантовый компьютер, на котором сможет программировать любой человек».

Квантовая система IBM базируется на, так называемых, сверхпроводящих трансмонных (устойчивых к зарядовому шуму) кубитах, которые связаны между собой и управляются последовательностями микроволновых импульсов.

Компания совершенствует сверхпроводящие кубиты с середины 2000-х годов, последовательно увеличивая длительность сохранения когерентности и уменьшая ошибки. На сегодняшний день в облаке IBM Cloud клиентам компании и широкой публике доступны для экспериментов 24 стабильные квантовые системы, включая 5-кубитные процессоры Canary и 27-кубитные — Falcon.

Гамбетта сообщил, что в этом месяце для участников IBM Q Network выпущен 65-кубитный процессор IBM Quantum Hummingbird. В нём применяется мультиплексирование считывания 8: 1, объединяющее сигналы считывания из восьми кубитов в один. Это уменьшает общее количество проводов и компонентов, необходимых для считывания, и улучшает возможности масштабирования. Это также значительно сократило время задержки обработки сигнала в управляющих цепях.

Тысячекубитная система IBM Quantum Condor выйдет в конце 2023 г. В расчёте на более крупные квантовые устройства IBM уже разрабатывает холодильник, который превосходит по вместимости все коммерческие аналоги, доступные сейчас.

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