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Через Дію придбано військових облігацій вже понад 82 млн грн

3 ноября 2022 г., 8:15
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що вже повністю розпродали військові облігації «Крим» та «Луганськ».  

«За 3 тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій «Крим» і 2,5 тисяч облігацій «Луганськ». Разом це майже 9 млн грн.», наголосив Михайло Федоров.
      
Загалом у Дії українці придбали 82 тисячі військових облігацій. А це - понад 82 млн грн, кожна з яких працює на нашу перемогу.

У Дії також вже доступна нова облігація — Бердянськ. Вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року.

Бердянськ — це місто, яке українці люблять за яскравий курортний сезон. Та цього року через російське вторгнення ми не мали можливості поїхати на тепле Азовське море. Однак у наших силах пришвидшити деокупацію міста — придбати військові облігації в Дії.

За покупку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Окрім Бердянська, в Дії також доступні Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Херсон та Мелітополь.

Кожна облігація відображається у вас в застосунку як документ. Це ваше власне нагадування про внесок у деокупацію наших міст та підтримку Збройних Сил.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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