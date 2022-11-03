Через Дію придбано військових облігацій вже понад 82 млн грн

3 ноября 2022 г., 8:15

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що вже повністю розпродали військові облігації «Крим» та «Луганськ».



«За 3 тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій «Крим» і 2,5 тисяч облігацій «Луганськ». Разом це майже 9 млн грн.», наголосив Михайло Федоров.



Загалом у Дії українці придбали 82 тисячі військових облігацій. А це - понад 82 млн грн, кожна з яких працює на нашу перемогу.

У Дії також вже доступна нова облігація — Бердянськ. Вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року.

Бердянськ — це місто, яке українці люблять за яскравий курортний сезон. Та цього року через російське вторгнення ми не мали можливості поїхати на тепле Азовське море. Однак у наших силах пришвидшити деокупацію міста — придбати військові облігації в Дії.

За покупку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Окрім Бердянська, в Дії також доступні Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Херсон та Мелітополь.

Кожна облігація відображається у вас в застосунку як документ. Це ваше власне нагадування про внесок у деокупацію наших міст та підтримку Збройних Сил.

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