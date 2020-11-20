Через четыре года мировые расходы на AR/VR вырастут в шесть раз

20 ноября 2020 г., 14:55

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По прогнозам IDC, общемировые расход на решения, связанные с дополненной и виртуальной реальностью по итогам 2024 г. достигнут 72,8 млрд долл. Для сравнения, в нынешнем году объем расходов ожидается на уровне 12,0 млрд долл. Таким образом, рост среднегодовых расходов составит 54,0%.

Среди наиболее востребованных вариантов использования AR/VR в коммерческом сегменте через четыре года называются обучение сотрудников (4,1 млрд долл.), промышленное применение (4,1 млрд долл.), демонстрация товаров в розничной торговле (2,7 млрд долл.). В потребительской сфере наиболее востребованными вариантами использования будут VR-игры, просмотр соответствующего видеоконтента, AR-игры. Совместно на них будет потрачено в 2024 г. 17,6 млрд долл.

Наиболее высокие темпы роста инвестиций будут наблюдаться в банковском секторе (CAGR 126,7%), в сфере безопасности и инвестиционных услуг (106,1%), в государственном секторе (102,5%). Среднегодовой рост потребительских расходов составит 34,1%.

В 2024 г. наиболее крупными расходами (7,3 млрд долл.) отчитается розница. Компании, работающие в дискретном и технологическом производстве потратят 5,9 и 5,1 млрд долл. соответственно.

В технологическом рассмотрении на аппаратное обеспечение через четыре года будет придется 2/3 общих расходов на AR/VR. Почти четверть расходов придется на ПО. В то же время, сегменты специализированных услуг и системной интеграции покажут наиболее высокий рост CAGR — 77,3 и 90,7% соответственно.

Расходы крупнейшего регионального рынка — Китая — в общей сумме снизятся с 50% в 2020 г., до 36% по итогам 2024 г. Следом разместятся США и Западная Европа, среднегодовые темпы роста инвестиций на AR/VR в которых составят 75,1% и 72,8%.

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