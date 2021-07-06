Check Point представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок

6 июля 2021 г., 13:45

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Компания Check Point Software Technologies объявила о расширении возможностей своей платформы Cloud Native Security. Теперь в рамках пакета Check Point Cloudguard Workload Protection реализовано новое решение, обеспечивающее ориентированную на приложения защиту рабочих нагрузок. Это полностью автоматизированное решение предоставляет специалистам по безопасности доступные через единый интерфейс инструменты для автоматизации защиты приложений, API и микросервисов от разработки до исполнения.

Пандемия Covid-19 привела к росту использования облачных сервисов организациями. В результате отделам безопасности приходится управлять множеством непрозрачных платформ, которые не в состоянии защитить быстро множащиеся облачные рабочие нагрузки. По результатам недавнего исследования Check Point, 68% предприятий считают неправильную конфигурацию облачных активов одной из главных причин возникновения угроз для безопасности облачных сред. Одновременно с переходом в облачные среды многие организации реализуют принцип Shift Left, «сдвигая влево» обеспечение безопасности, внедряя проверки безопасности от начального этапа разработки нового исходного кода, до его внедрения в продуктивную среду.

«Объединяя важнейшие средства облачной безопасности, платформа Check Point Cloudguard позволяет удовлетворить главную потребность, выявленную в ежегодном исследовании Enterprise Strategy Group, посвященном вопросам облачной безопасности, – потребность в консолидированном комплексе средств управления безопасностью в публичном облаке на основе интегрированной платформы. Полностью автоматизированный подход, реализованный в платформе Cloudguard, отражает еще один важный пункт нашего исследования – необходимость автоматизации внедрения средств управления и процессов путем интеграции с инструментами CI/CD, используемыми группами DevOps», – отметил Даг Кэхилл (Doug Cahill), вице-президент, сервисный аналитик и старший аналитик Enterprise Strategy Group.

Cloudguard реализует ориентированный на приложения подход к обеспечению безопасности рабочих нагрузок с помощью автоматизированной платформы защиты веб-приложений и API. Ключевые особенности решения:

Единый, автоматизированный подход снижает уровень сложности среды и риски, связанные с защитой облачных приложений и рабочих нагрузок, с помощью всестороннего обеспечения безопасности всех приложений и микросервисов на единой облачной платформе;

Защита микросервисов обеспечивает доступ в режиме «нулевого доверия» и высочайший уровень обнаружения угроз в масштабе всей среды на основе автоматического профилирования поведения функций и контейнеров и предотвращения угроз на уровне среды исполнения;

Инструментарий ранней защиты обеспечивает сканирование контейнеров и бессерверных функций с момента сборки, автоматически оценивая конфигурационные риски и генерируя контроль доступа с минимальными привилегиями для этих функций;

Инструменты CI/CD для централизованного контроля: автоматизация обеспечения безопасности от сборки до этапа регистрации.

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