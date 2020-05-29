Check Point анонсировала новые шлюзы безопасности Quantum Security Gateway

29 мая 2020 г., 17:50

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Компания Check Point Software Technologies объявила о выпуске серии шлюзов Quantum Security Gateway. Эти решения обеспечивают высокий уровень защиты, масштабируемость и простоту развертывания и управления на всех уровнях: от филиалов до корпоративных центров обработки данных.

Портфель решений Check Point Quantum Security Gateway – сочетание ведущих систем защиты с двукратным увеличением производительности и двукратным снижением энергопотребления по сравнению с конкурирующими high-end решениями. Все шлюзы Quantum Security Gateway поставляются совместно с решением SandBlast Zero Day Protection с более чем 60 сервисами безопасности, ориентированных на предотвращение угроз. Решения обеспечивают 100% защиту от вредоносных email-рассылок и web-угроз, высокий уровень обнаружения эксплойтов и детектирования атак после их совершения, что подтверждают последние данные NSS Labs Breach Prevention Systems (BPS) Group Test. Кроме того, они оснащены оперативной проверкой трафика с SSL-шифрованием для максимальной степени защиты.

Возможности Quantum Security Gateway включают:

Возможность гипермасштабирования со скоростью предотвращения угроз до 1,5 ТБит/с;

Новейшие модели центральных процессоров;

Модульный принцип организации и простота расширения;

Улучшенный SSD, блок резервного питания, удаленное управление выключением для обеспечения надежности и доступности.

В условиях пандемии коронавируса компаниям необходимо обеспечивать удаленное подключение большого числа сотрудников. Исследование Check Point показало, что 71% корпоративных ИТ-специалистов во всем мире сообщают о значительном увеличении числа киберугроз с момента начала пандемии. Киберпреступники начинают приспосабливаться и использовать массовый переход на удаленную работу в своих целях. 95% респондентов отметили, что сталкиваются с дополнительными трудностями в обеспечении безопасности информационных систем в связи с этими изменениями.

Внимание компаний сместилось в сторону трех ключевых требований для защиты периметра и сети:

Решения, которые позволяют предотвратить продвинутые атаки нулевого дня еще до того, как они проникнут в инфраструктуру компании;

Возможность масштабирования сетевой архитектуры и ее изменения по требованию;

Единые решения, которые ускоряют эксплуатацию и автоматизируют процесс защиты.

Quantum Security Gateway подходит для компаний любого размера:

Quantum 3600 и 3800 Gateway защищают филиалы компаний от атак нулевого дня с производительностью до 1,5 ГБит/с. Модели представлены в настольном форм-факторе с резервированием электроснабжения и SSD корпоративного уровня.

Quantum 6200 и 6400 Gateway защищают малые предприятия от атак нулевого дня с производительностью до 2,5 ГБит/с.

Quantum 6600 и 6700 Gateway обеспечивают защиту средних предприятий от атак нулевого дня с производительностью до 7,6 ГБит/с. Эти модели предлагают модульные варианты подключения с волоконными интерфейсами до 40 GbE.

Quantum 7000 и 16200 Gateway защищают крупные предприятия от атак нулевого дня с производительностью до 15 ГБит/с. Эти модели обеспечивают модульные варианты подключения с волоконными интерфейсами до 100 GbE.

Quantum 26000 и 28000 Gateway защищают ЦОД от атак нулевого дня, обеспечивая защиту от предотвращения угроз с производительностью до 30 ГБит/с. Модели обеспечивают высокую в отрасли плотность размещения портов с волоконными интерфейсами до 16 100 GbE.

Quantum 16600 Quantum Hyperscale Gateway создан в форм-факторе 1RU, позволяющем заказчикам создавать облачные системы безопасности для предотвращения атак нулевого дня с производительностью до 850 ГБит/с.

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