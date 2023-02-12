ChatGPT OpenAI – джина AI випустили з пляшки

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Технологія штучного інтелекту вже досить давно привертає увагу ІТ-фахівців, і їй пророкують велике майбутнє як у сфері бізнесу, так і рішень для масового ринку. Але, мабуть, ніхто не очікував, що один із таких проєктів настільки швидко завоює популярність. Посудіть самі. Розроблений компанією OpenAI сервіс ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) був запущений у бета-режимі 22 листопада 2022 року, і за кілька місяців у ньому зареєструвалося понад мільйон користувачів. Проєкт потрапив у поле зору всіх провідних інформаційних майданчиків, а Microsoft вирішила інвестувати в нього близько 10 млрд дол. Чим пояснюється такий інтерес?

Думається, що секрет успіху ChatGPT полягає в тому, що він потрапив на благодатний ґрунт, оброблений кількома десятиліттями очікування людей можливості спілкуватися з комп'ютером природною мовою. Тому коли користувач отримує у відповідь на свій запит грамотно складену розгорнуту відповідь, у нього не виникає побоювань у тому, що в неї може бути помилка. Щобільше, інтерес публіки лише підігрівається заборонами використання ChatGPT у сфері освіти, викликані побоюваннями викладачів у плагіаті, який практично неможливо виявити, оскільки написані цим чат-ботом твори на задану тему не є повними запозиченнями з яких-небудь онлайнових джерел.

Отже, що таке OpenAI ChatGPT? Цей чат-бот на основі АІ – ПЗ, налаштоване для імітації людської розмови – став доступний для громадськості через веб-сайт OpenAI (chat.openai.com), і поки він все ще перебуває на стадії перевірки досліджень, користувачі можуть зареєструватися та протестувати його безплатно. ChatGPT спеціально розроблено для імітації реальних розмов, і бот здатний пояснювати, запам’ятовувати те, що було сказано раніше в розмові, уточнювати ідеї, коли його запитують, і навіть просити вибачення, коли щось робить не так. Також ChatGPT дає змогу користувачам ставити запитання чи розповідати історію, а відповіді та теми бота будуть звучати природно.

ChatGPT використовує мовну технологію GPT-3.5 – велику модель штучного інтелекту, створену OpenAI, яка була навчена на величезній кількості текстових даних із різних джерел. Бот може похвалитися форматом діалогу, який дозволяє користувачам надавати як прості, так і складні інструкції, яким ChatGPT навчений слідувати, і надавати детальну відповідь – компанія обіцяє, що може навіть відповідати на додаткове запитання та визнавати помилку.

Зокрема, ChatGPT зміг генерувати складний код Python і писати есе на рівні коледжу, коли отримував підказку, що підвищувало занепокоєння, що така технологія може замінити в майбутньому таких людей, як журналісти чи програмісти.

Програма має свої обмеження, зокрема базу знань, термін дії якої закінчився у 2021 році, схильність давати неправильні відповіді, постійне використання одних і тих самих фраз, і коли йому надається одна версія запитання, бот стверджує, що не може на нього відповісти, але якщо надається дещо змінена версія, він відповідає просто чудово.

Декілька слів про OpenAI. Ця некомерційна компанія з дослідження АІ, була заснована у 2015 році СЕО Семом Альтманом (Sam Altman), Ілоном Маском та іншими інвесторами з Кремнієвої долини. Майже одразу OpenAI змінила свій статус на компанію з обмеженим прибутком, що означає, що вона скорочує віддачу від інвестицій після певного моменту. Цікаво, що Маск пішов з ради директорів у 2018 році через конфлікт інтересів між OpenAI та дослідженнями автономного водіння, які проводяться з Tesla. Однак він все ще залишається інвестором.

ChatGPT – не перший чат-бот АІ. Кілька компаній, як-от Microsoft, спробували себе у світі чат-ботів, але не досягли особливого успіху. Бот Microsoft під назвою Tay, був запущений у 2016 р., і, за даними The Verge, користувачі Twitter менш ніж за 24 години навчили його жононенависницькій і расистській риториці, що зрештою призвело до його загибелі.

Щоб уникнути таких скандалів, OpenAI застосував API модерації – систему модерування на основі АІ, яка була навчена допомагати розробникам визначати, чи суперечить мова політиці щодо вмісту OpenAI. Вона блокує передачу небезпечної чи незаконної інформації. OpenAI визнає, що все ще є недоліки в їх модерації, і це не на 100% точно.

Хоча зараз ChatGPT знаходиться на стадії досліджень можливостей закладеного в нього алгоритму, але вже зрозуміло, що в перспективі на базі цього чат-бота можна реалізувати різноманітні бізнес-додатки, зокрема для обслуговування клієнтів, онлайн-покупок, найму та навчання персоналу, оптимізації операцій і надання більш персоналізованого досвіду для клієнтів. ChatGPT також можна використовувати для створення інтерактивних історій, дозволяючи користувачам досліджувати віртуальні світи та вчитися в них.

За допомогою ChatGPT можна створювати відповіді у чат-боті або віртуальному помічнику, щоб забезпечити більш природну та привабливу взаємодію з користувачами. З його допомогою можливо персоналізоване спілкування, наприклад, відповіді електронною поштою або рекомендації продукту, але використання відповіді чат-боту для створення автоматизованих інструментів обслуговування клієнтів, переклади тексту з однієї мови на іншу, організація мозкових штурмів ідей вмісту за ключовими словами чи темами.

То ж як почати роботу з ChatGPT?

ChatGPT зараз знаходиться в бета-версії, і можна почати роботу, перейшовши на сайт chat.openai.com. Після створення облікового запису, ChatGPT надасть приклади того, що можна робити за допомогою інструменту і допоможе у процесі запуску запитів. Наразі ChatGPT можна використовувати безкоштовно, але компанія визнає, що в майбутньому їй може знадобитися монетизувати послуги, щоб справлятися з «запаморочливими» витратами на обчислення.

Попри те, що ChatGPT є потужною системою чат-ботів на основі АІ, вона має деякі обмеження. Бот може надавати відповіді лише на основі даних, на яких він навчався. Річ у тому, що ChatGPT не є пошуковою системою, тому він не має можливості шукати інформацію в Інтернеті. Навпаки, для створення відповідей він використовує інформацію, отриману з навчальних даних. Це залишає простір для помилок, тому отриману від ChatGPT інформацію слід перевіряти на точність і своєчасність. Слід мати на увазі, цей чат-бот може бути не в змозі надати детальну інформацію або зрозуміти контекст або нюанси розмови.

Як і з усіма інструментами штучного інтелекту, слід знати про небезпеку потенційної упередженості ChatGPT. Якщо дані, на яких навчається ChatGPT, є упередженими, відповіді, які надає бот, також будуть упередженими. Тому користувачі повинні бути пильними щодо моніторингу результатів роботи чат-бота, щоб переконатися, що в ньому немає упередженості та образливого вмісту.

Цікаво, що ChatGPT не єдиний успішний AI-проєкт OpenAI. Так на початку листопада компанією була запущена АІ-система DALL-E 2 для створення зображень, які розробники можуть конструювати у своїх програмах, і на приклад Microsoft вже почала впроваджувати її у своє ПЗ. Microsoft запускає Designer, веб-сайт, схожий на Canva, який створює дизайни для графіки, презентацій, листівок та інших матеріалів. У жовтні Microsoft та OpenAI оголосили, що в програму буде впроваджено DALL-E 2, що дозволить користувачам створювати унікальні зображення. Microsoft також інтегрує DALL-E 2 у Bing та Microsoft Edge з Image Creator, надаючи користувачам можливість створювати власні зображення, якщо веб-результати не дають того, що вони шукають. DALL-E 2 вимагає від користувачів введення підказки, яка потім перетворюється на зображення.

Але зараз шириться думка, що саме ChatGPT – знаменна подія в історії технологій. Так, Аарон Леві (Aaron Levie), генеральний директор Box і відомий технологічний коментатор, зауважив: «ChatGPT – це один із тих рідкісних моментів у технологіях, коли ви бачите проблиск того, що все зміниться у майбутньому». Після випуску ChatGPT уявлення про АІ у вигляді Skynet із фільмів про Термінатора поступляться місцем більш реалістичному сприйняттю.

Отже, що примітно? Дивно, але це не сам по собі штучний інтелект. GPT-3, випущений у 2020 році, містив багато новаторських можливостей. За тиждень до ChatGPT Meta випустила Cicero, який досяг продуктивності на рівні людини в Diplomacy. Радше сила ChatGPT полягає в його «загальних якостях штучного інтелекту» в поєднанні з безплатністю (поки що) і простотою у використанні. Будь-хто, хто має обліковий запис електронної пошти, може використовувати ChatGPT, і він має не одне, а багато застосувань. Люди з багатьох професій можуть випробувати його й відразу побачити можливості.

Це теж суперечливо. Наприклад, через його здатність генерувати робочі приклади коду, Stack Overflow заборонив його використання для створення відповідей. Хоча це не єдиний АІ, який генеруватиме код – Github Copilot робив це вже понад рік, – людська природа його відповідей викликає занепокоєння. Проте реальність така, що всі технології передбачають ітерацію та вдосконалення. Сенс випуску ChatGPT для широкого загалу полягає в тому, щоб покращити його – немає кращого способу вдосконалити технологію, ніж передати її в руки реальних користувачів. Зокрема, Gmail починався з невеликої початкової бази клієнтів, у яких можна було вчитися та розвиватися. Напевно, найбільш впливовий наслідок ChatGPT пов’язаний із його широким охопленням. Він уже розширив доступ до загального штучного інтелекту та починає показувати масам, що можливо, – що, своєю чергою, буде інтегровано в те, що вони очікують від технологій у майбутньому.

Джефф Безос якось сказав, що «те, чого хочуть і очікують клієнти, постійно змінюється». Подібно до того, як люди відчувають неймовірний споживчий досвід вдома, а потім переносять ці очікування на роботу (і своє корпоративне програмне забезпечення), широке використання, швидко отримана популярність і очевидна потужність ChatGPT і подібних технологій сприятимуть очікуванням споживачів щодо всіх технологій. Адже AI джина випустили із пляшки.

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