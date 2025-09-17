17 сентября 2025 г., 17:25

OpenAI опублікувала дослідження на основі аналізу 1,5 млн чатів з ChatGPT. Найцікавіше – люди використовують ChatGPT зовсім не так, як припускали техно оптимісти. Програмування, яке всі вважають чи не головною здатністю GPT, залишається нішевою активністю. Зате половина всіх запитів – це Asking, коли користувачі просять поради, а не генерації контенту. ChatGPT став не інструментом автоматизації, а цифровим радником. Причому 70% використання взагалі не пов'язане з роботою – люди вирішують повсякденні завдання, шукають інформацію, пишуть особисті тексти.

Тижнева кількість активних користувачів ChatGPT

Про особисті тексти не знаю, а ось у мене він повністю замінив пошук в інформаційних запитах. Щобільше, він же прекрасно замінює навіть shopping-пошуки – спочатку пояснює, що саме потрібно для вирішення завдання, а потім з'ясовується, що це продається в Епіцентрі за декілька кілометрів від дому.

Географія теж виглядає незвично. Зростання в країнах з низькими доходами в чотири рази перевищує показники багатих країн. Схоже на історію зі смартфонами та мобільним зв'язком, коли у великій кількості країн, що розвиваються, їх освоєння відбулося без використання дротового інтернету і десктопного інтернету.

Гендерний розрив практично зник – жінки складають вже 52% користувачів проти 37% рік тому.

Правда, за межами дослідження залишилося корпоративне використання – тобто чати корпоративних користувачів. Там, безумовно, все інакше – можливо, програмування і лідирує. Втім, необов'язково.

ChatGPT – не більше, ніж цифровий радник?

