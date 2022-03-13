CERT-UA попереджає про кібератаку з використанням шкідливої програми Formbook/XLoader

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Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено факт масового розповсюдження електронних поштових повідомлень з темою "лист схвалення касового забезпечення" серед державних організацій України. Вміст листа стосується тематики війни та надання фінансової допомоги (вірогідно, автоматично перекладений на українську мову).
Додатком до електронного листа є XLS-файл "лист підтримки.xlsx", відкриття якого призведе до активації макросу, що забезпечить завантаження і запуск шкідливої програми Formbook/XLoader v2.5 (очевидно, що вміст-приманка документу не релевантна для громадян України).
Згадана шкідлива програма здійснить викрадення автентифікацйних даних, збережених у програмах комп'ютера, та їхню подальшу відправку на сервер управління зловмисників.
Подібні атаки мають систематичний характер та асоціюються з кластером активностей, що відстежується за ідентифікатором UAC-0041.
Індикатори компрометації:
Файли:
93feeeab72617e4f5630fd79f2fdd4b6 лист підтримки.xlsx
95d60664267d442e99c41e2aa3baff68 vbc.exe
5a2c58b9ad136ecaea903e47ca7d0727 formbook.exe (Formbook)
Мережеві:
[email protected][.]club
104[.]168.247.233
hxxp://103[.]167.92.57/xx_cloudprotect/vbc.exe
103[.]167.92.57
gobits3[.]com
(список хибних доменних імен)
humamzarodi[.]info
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